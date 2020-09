¿Cómo se hacen los Deepfakes y los Face Swap?

Hace cosa de un año, los 'deep fakes' parecían una cosa extrañísima, llegada del futuro para engañarnos y con utilidades oscuras a la hora de falsear noticias o vídeos que tomábamos como ciertos. Superado el impacto inicial, es una tecnología que también da para muchas risas, aunque sigue dando cosilla.

La aplicación más conocida y que ha triunfado entre muchos youtubers se llama Reface, y funciona de la manera más sencilla: reconociendo los gestos faciales de una foto, y cambiando la cara de un vídeo por la de la imagen que tú elijas.

Así, AuronPlay se ha compartido vídeos en la piel de cantantes famosas en clips que son la definición del cringe, a quién si no a él se le iba a ocurrir semejante idea. Bueno, ahora que lo pensamos, TheGrefg también tiene lo suyo...

Sin embargo este reconocimiento facial ha ido un paso más allá, y hay una nueva moda de cambios de cara (o 'face swaps') que está arrasando entre los creadores de contenido. Viene a través de un bot que te anima cualquier foto de tu cara que subas, y los resultados son entre inquietantes y cachondísimos.

Hasta Ibai, tan aficionado como es él a los filtros de Instagram, ha flipado con el descubrimiento, acusando sin saber a la gente de TikTok de la ida de olla que hicieron con su rostro. A ver, la verdad es que da miedito y algunas cuentas han subido vídeos del vasco, pero los bailongos de esa red social no tienen nada que ver con el meme andante.

El invento es en realidad un bot que opera automáticamente en Telegram, la red de mensajería alternativa a WhatsApp. Si la tienes descargada o puedes acceder a ella desde el ordenador, para hacer un montaje como el del influencer vasco solo hay que buscar y meterse en el grupo 'Round DeepFake', de libre acceso.

Un mensaje en ruso te dará la bienvenida, lo que puede hacer que sospeches un poco. Si le das a la banderita inglesa que aparece en ese mensaje, todo se pone en inglés y es un poco más fácil de entender, pero no mucho. El bot te pide que elijas un vídeo que quieres imitar dentro de un catálogo algo escaso, y el más solicitado es el de BellaPoarch cantando 'M to the B', que da muchísimo juego.

El problema de Round DeepFake es que, a pesar de que dice que las fotos no las quiere para nada, la verdad es que no se sabe el uso que les está dando una vez almacenadas. Eso sin mencionar que puede tardar hasta 7 horas en hacer un clip de 8 segundos... hay mucha gente que quiere verse haciendo el canelo. Y la verdad es que una vez ves el resultado, no puedes dejar de mirar los vídeos.