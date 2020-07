A veces nos olvidamos del poder de convocatoria que tienen los influencers en Internet, y cómo las ideas más locas, si seducen a los usuarios, pueden convertirse en realidad. El último fenómeno de las redes se llama Sergio Ramírez, es mejicano y tiene 60 años.

Su historia comienza cuando publicó un comentario en un vídeo de Luisito Comunica, un youtuber que acumula 25 millones de seguidores y que comparte en la plataforma sus numerosos viajes. En uno de los últimos clips que subió explicaba cómo era viajar en primera clase, y Sergio escribió una emotiva confesión.

"Tengo 60 años, nunca me he subido a un avión ni salido del país", puso como respuesta. "Tampoco conozco el mar, por eso me gusta ver tus videos porque así viajo lo que nunca pude". Quizá en solidaridad o probablemente conmovidos por la confesión, el texto superó rápidamente los 140 000 likes, llamando la atención de Luisito Comunica.

Utilizando su gigantesco poder de convocatoria, el youtuber pidió ayuda a sus seguidores para llamar la atención de Sergio al no recibir respuesta del usuario. Y la mejor manera que se le ocurrió fue conseguirle más seguidores. Lo que no sabía es hasta dónde iba a llegar el asunto...

Entre una avalancha de bromas y cuentas falsas intentando hacerse pasar por el anciano que no había viajado nunca, Sergio Ramírez acumuló cientos de miles de seguidores sin tener ni un vídeo en su cuenta de YouTube.

Sin embargo, el canal subió un vídeo el 20 de agosto, pero todo parece indicar que se trata de un hackeo. Bajo el título "Luisito mira esto", un usuario que se hace llamar Emanuel Riveiro se ofrece como intermediario para contactar con el auténtico Sergio Ramírez. Sospechoso es poco, y aun así la publicación suma casi dos millones de reproducciones.

En cuanto a Luisito Comunica, el popular youtuber no desespera en encontrar al señor que nunca ha viajado ni visto el mar. Por ahora no se sabe quién es, lo que está claro es que, si alguna vez sale del anonimato, va a alucinar al enterarse de todo lo que ha movido sin ser un creador de contenido. Más de un millón de suscriptores esperan para verle la cara.