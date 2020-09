Confirmado: Logan Paul luchará contra Floyd Mayweather en un combate de boxeo

No sabemos cómo ha quedado al final el combate de boxeo que le propuso TheGrefg a Dalas Review, y es una lástima porque se trata de un método que cada vez más youtubers están utilizando para solucionar sus diferencias. Aunque ninguno ha llegado al nivel de Logan Paul.

El creador de contenido norteamericano ya se estrenó hace tiempo con KSI, una pelea en dos partes que acabó en empate el primer encuentro y una victoria en los puntos para KSI la segunda. Logan levantó tanta expectación entonces que siguió un estricto régimen de entrenamiento para continuar su carrera como boxeador-youtuber.

Y 2020 comenzaba con una promesa para sus seguidores: "me he convertido en boxeador profesional con licencia [...], y este año tendré -seguramente- dos peleas, una de artes marciales mixtas y otra de boxeo". Lo que no teníamos ni idea es que iba a ser contra el mejor boxeador de la historia.

Todo ha sido porque Logan siguió retando a compañeros de profesión para que se enfrentaran a él. Después de que todos rechazaran el ofrecimiento (Paul se ha puesto MUY cachas), ha encontrado un rival que él cree a su altura: Floyd Mayweather.

Apodado 'Money' y retirado desde hace tres años de los cuadriláteros, Mayweather parece haber aceptado el reto que el youtuber ha lanzado, según asegura el experto en lucha Pat McAfee. "Han firmado el contrato y van a luchar", dice literalmente, apuntado a que el combate se celebrará a finales de 2020.

Mayweather dejó caer hace unos meses que efectivamente este año iba a luchar de manera oficial, y en su Instagram se le puede ver en muy buena forma. La pegada nunca se pierde.

Teniendo en cuenta que es el boxeador con mayor porcentaje de victorias del que hay registro (ha ganado todos sus combates), y con su estilo incomparable de contraataque, mucho nos tememos que por mucho que esté preparándose Logan Paul, va a tener la victoria muy complicada. Y eso si sobrevive tres rounds contra Money...