¿Es un consolador? Taylor Swift siembra la duda con una foto viral

Los artistas e influencers saben que ser cercano con tus seguidores a través de las redes sociales tiene su precio. Siendo famoso, compartir reflexiones o momentos privados tiene unos riesgos: que las palabras pueden ser malinterpretadas y que cada imagen que se suba va a ser analizada hasta el infinito.

Taylor Swift es precisamente popular no solo por su música, sino por la honestidad que se acerca a sus fans. No es raro verla ayudando a fans en apuros o hablando sin pudor sobre sus ideales políticos o relaciones sentimentales fallidas, por no hablar de un puñado de retransmisiones caseras de ella tocando la guitarra.

Precisamente una de estas últimas le ha traído una pequeña (y cachonda) polémica. Con cerca de 300 millones de followers en sus redes sociales, muchos ojos se ponen en cada contenido sobre la cantante country, y una tuitera se ha fijado en lo que podría ser un acompañante para esos días de aislamiento y soledad.

La usuaria @bleachellasthe1 se preguntaba "qué demonios es esto" una imagen donde se ve a Taylor en su casa con una guitarra junto a un objeto morado ella ha interpretado como un consolador con control remoto. De hecho, pone marca y modelo de un dildo que efectivamente se le parece mucho.

La calidad de la foto original (que es un fotograma de una retransmisión de Taylor Swift) no deja ver muchos detalles, aunque la imaginación de los tuiteros ha volado en todo tipo de memes. También citan la canción 'So it goes', con un verso picantón: "no soy una chica mala pero hago cosas malas contigo".

Sin embargo, las respuestas más numerosas apuntan en una dirección mucho más inocente: que es o la funda de unos auriculares...

...o el consenso más generalizado es que se trata de un egg shaker, un instrumento de percusión con forma de huevo y que funciona igual que unas maracas.

De hecho, suena en alguna de las canciones de Taylor, pero eso no va a quitar las conversaciones entre pervertidos de Twitter. Como dicen otros tantos comentarios: y si fuera un consolador, ¿qué?