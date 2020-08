Entrevista a 'Bad Bunny de Cuba': "Conocer al auténtico es una de mis metas"

Si vieras a Benito Antonio Martínez Ocasio al lado de Alfredo Castellanos uno al lado del otro, te costaría reconocerlos entre sí. El primero, por cierto, es el nombre real de Bad Bunny, y el segundo es su doble cubano.

"Me lo decían por ahí", nos explica Alfredo cuando le preguntamos cómo se dio cuenta de su increíble parecido con el artista portorriqueño. Vive en La Habana y su sueño, según nos cuenta, es conocer al auténtico cantante: "Poder estar con él es una de mis metas".

Alfredo no habla mucho, quizá porque las imágenes de su Instagram ya dicen suficiente. Da igual la pose o el ambiente: artista e imitador comparten flow y solo un experto en BB podría distinguirle del real.

"He tenido algunas actividades donde he imitado al Conejo Malo", nos dice, y es que cualquiera podría confundirlos. Entre el pelo, los ojos, la nariz y toda la parafernalia de atrezzo que Alfredo tiene en su armario, no nos extrañaría que el cubano pudiera servir de doble de Bad Bunny si el de Puerto Rico quisiera alguna vez tirar de sus servicios.

Está más que claro que el de Cuba es un fan absoluto del Conejo Malo, porque se ha hecho un piercing idéntico en la nariz, y la ropa que usa es lo más parecido que hemos visto a la que usa el cantante.

Llama la atención que todavía no cuente con muchos seguidores, porque el afán por el perfeccionismo de Alfredo es evidente. La capacidad para imitar hasta portadas de revistas (con un toque low cost muy convincente) dejaría de piedra a cualquier fotógrafo de las publicaciones originales, y tiene pinta de que si llega a llamar la atención del cantante, se convertirá en un bombazo.

Por si acaso, nosotros le vamos a seguir teniendo en el punto de mira, no sea que en una locura de Bad Bunny decida contratarlo para un videoclip. Cosas más raras ha hecho...