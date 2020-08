Este joven catalán se rapa las cejas para conseguir llegar al millón de seguidores en TikTok

Hay personas dispuestas a todo por la fama. Hoy en día la moneda de cambio más valiosa son los seguidores en redes sociales. El número de personas que te siguen, te comentan y le dan a me gusta a tus contenidos se está empezando cada vez a tener más en cuenta.

Parece que si no tienes muchos seguidores no eres nadie y que cuanto más popular eres más importante e interesante les resultas a los demás. Y si no que se lo pregunten a Charli D'Amelio, Marta Díaz y compañía.

Ser influencer es uno de los trabajos más ansiados y soñados. Pero la fama tiene un precio y cada vez está más difícil convertirse en viral para captar seguidores. Hace unos meses fuimos testigos de que un usuario que comenzaba en Twitch se tatuó en la espalda todos los nombres de sus suscriptores. La hazaña llegó hasta Ibai Llanos y este le hizo una donación para apoyarlo en sus inicios.

Ahora, un joven de barcelona ha decidido prescindir de uno de sus rasgos físicos más característicos como gancho para atraer seguidores. Daniel Collados se ha rapado las cejas como penitencia para intentar llegar al millón de seguidores. Al tiktoker le faltaba muy poquito para seguirlo y ha decidido entregarse a sus seguidores esperando que el vídeo se convirtiera en viral: "Tengo que hacer un especial que no haya hecho nadie y que sea único. Esto es una locura pero lo voy a hacer".

@danielcollados Responder a @danielcollados espero que haya valido la pena, que se haga viral😳 [[LINK:EXTERNO|||https://www.tiktok.com/music/Nuvole-Bianche-6740262844136163330|||♬ Nuvole Bianche - Yuval Salomon]] [[LINK:EXTERNO|||https://www.tiktok.com/music/Nuvole-Bianche-6740262844136163330|||♬ Nuvole Bianche - Yuval Salomon]]

Collados pide que se comparta para poder llegar a la deseada cifra y mientras suena la emotiva canción 'Nuvole Bianche' de Ludovico Einaudi el chico se va rapando las cejas con una cuchilla.

El sacrificio ha merecido la pena, ya que ha conseguido alcanzar el millón y ha ofrecido seguir de vuelta a algunos de sus seguidores en Instagram: "No me lo creo, estoy super contento, todo es gracias a vosotros, os amo, sois mi vida".

Para poder seguir haciendo vida normal, Daniel Collados ha decidido pintarse las cejas mientras se enfrenta a la incertidumbre de si le volverá a salir pelo en esa zona.