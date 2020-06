Si te preguntaran el nombre del primer epidemiólogo que te venga a la cabeza, Fernando Simón no solo sería el primero: sería seguramente el único. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad lleva casi cuatro meses siendo una de las caras más visibles de la lucha contra el coronavirus.

Con casi tantos detractores como admiradores, lo cierto es que estos últimos ganan en originalidad y ruido. Camisetas con su cara, retratos enviados por admiradores, chistes a favor y en contra de su trabajo… Ha pasado de ser un completo desconocido a una de las figuras más importantes de las redes sociales, donde los memes le han acompañado desde hace muchas semanas.

Consciente del revuelo que su imagen ha provocado, hace unos días confesaba que se está reconciliando con la fama: "No me molesta, es un halago que la gente se preocupe por mí. Ya no es tan fácil moverse por la calle, pero estoy encantado. Sé que hay camisetas y bolsas con mi imagen, me gustaría que se dé parte de su beneficio a ONGs".

Esas declaraciones son anteriores al último fenómeno viral que le tiene de protagonista: un montaje musical con sus comparecencias de prensa que va camino del millón y medio de reproducciones en menos de 24 horas.

Se trata de una versión ejecutada con una versión karaoke de 'Yo No Quiero Ser Tu Amante' de Junco, y un autotune, el programa que entona automáticamente los desafinos de muchos artistas y que en esta ocasión se ha convertido en una maravilla de gitaneo flamenco.

Las reacciones en los comentarios son muy positivas, no solo por el curro de transformar discursos en melodía, sino por el tino del editor a la hora de escoger gestos y sonidos que acompañan perfectamente al estilo del vídeo.

El autor del vídeo original firma como Sangutxu Films en YouTube, si bien es Twitter la plataforma donde de verdad está arrasando, mientras que empieza a compartirse de manera masiva en WhatsApp. Lástima que no cumpla los requisitos de ser una canción original para participar en Ibaivisión; si así fuera, ya tendríamos un serio candidato a ganador.