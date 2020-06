No hay nada mejor que una buena entrevista para conocer a personajes famosos, en eso estamos todos de acuerdo. Sin embargo, cuando los entrevistados tienen mucho caché, lo normal es que las preguntas estén pactadas, tengan que pasar por un filtro de aprobaciones y lo que llega al público es una versión editada de la verdad.

Todo esto es así excepto en el caso de Forfast, un creador de contenido que está creciendo mucho en las últimas semanas gracias a su refrescante propuesta. Consiste en coger a personalidades de internet y hacerle unas pocas preguntas, donde da la opción al entrevistado a mentir en una, ninguna o todas las cuestiones.

José Climent (nombre real del youtuber) no es nuevo en esto de las entrevistas, y se le nota. Entre sus mayores logros está ni más ni menos que una con Pablo Iglesias cuando era candidato a las elecciones generales de 2019, y todavía más estrambótico fue cuando Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, compartió uno de sus vídeos. Por cierto, también tiene una sección dentro de Flooxer donde toca temas que van desde "Cómo se liga en Europa" a "La música que suena en las ferias". Más variado imposible.

Pero lo que de verdad le mola a Forfast es el cachondeo, y de ahí que su nuevo formato tenga ese tinte gracioso y directo que descuadra tanto a sus invitados. "No me importa su vida personal, cada uno tiene su intimidad y sus mierdas", aclara en el primer capítulo. Curiosamente, ahí le pregunta a Jordi Wild "qué tipo de porno" le mola... un poco íntimo, ¿no?

"La mejor manera de conocer a alguien es hacerle preguntas de mierda y dejarle que mienta" es el argumento fundamental de Forfast, que en su última entrevista tuvo a Carolina Abril como invitada estrella. La actriz y modelo erótica cumple a la perfección la máxima del youtuber, y de hecho es tan franca en sus respuestas que tiene que censurarlas para que YouTube no borre el vídeo. Lo hace, como todo lo demás, con mucho sentido del humor.

La gracia de todo está en que los invitados que lleva hasta ahora son unos genios en eso de mentir por las risas, y como espectador no sabes si sus respuestas son auténticas o trolas. Como cuando Ibai cuenta con cara de póker cómo perdió la virginidad: "Fue a los 18 o 19, y no estuvo mal, pero tampoco fue para tanto. Preferí seguir jugando al LOL". ¿Verdad o mentira? No tiene importancia: es descojonante.