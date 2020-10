Fotomatón para perros, la última locura de la youtuber inventora

En uno de los episodios más recordados de Los Simpson, Homer se inspira en el inventor Thomas Edison para desarrollar una serie de artefactos que quieren hacer más fácil la vida a los demás, y todos ellos son desastrosos.

De un martillo eléctrico a una escopeta maquilladora, sus ideas son tan locas que solo podían tener cabida dentro de una serie de dibujos animados... o eso era lo que nosotros creíamos.

No estamos seguros de que Simone Giertz se haya inspirado en Homer para sus creaciones, pero estos disparates le han ganado casi dos millones y medio de seguidores en YouTube. Allí muestra inventos dignos del patriarca Simpson, con ingenios como una máquina que hace la manicura de manera ridícula.

Luego tiene inventos que son casi visionarios, como por ejemplo la máquina que simula aplausos con manos de pega. Vendría muy bien en esta época de estadios, conciertos y concursos sin público...

Por cierto, Simone estuvo hace cinco años en El Hormiguero, presentando uno de sus cacharros más locos: el robot que te da desayunar. ¿El resultado? Justo el que te imaginas...

Pero el que la ha puesto de nuevo en el objetivo viral de la plataforma de vídeos es uno que puede cambiar Instagram y las redes postureras para siempre: un fotomatón para mascotas. A través de un sencillo mecanismo, el animal puede pulsar un botón, mirar a cámara y echarse un selfi.

No funcionará a la primera, porque tendrá que ensayar hasta que comprenda que pisando un botón y posando recibe poco después un premio. Ideado especialmente para perros, el cacharro está construido con piezas de Lego, y da fe de que sí funciona gracias a las pruebas que hizo con su pequeño acompañante canino.

Simone no sube muchos vídeos a la plataforma por dos razones; la más evidente es que sus inventos requieren mucha planificación, así como un tiempo para la construcción, pero la más importante es que se halla luchando contra un tumor cerebral.

Sus vlogs contando el avance de la enfermedad, así como su entereza a la hora de afrontarlo, le han ganado todavía más aplausos que sus inventos. Ella explica que, desde que se enteró hace unos años de su problema, el canal le sirve de terapia para afrontar esta grave complicación.

Imaginación y buen humor no le faltan, como demuestra el grandioso despertador que abofetea al usuario en caso de que no se levante de la cama. Vale, no funcionan como ella querría, pero las risas no se las quita nadie ni con bofetadas de realidad.