Ibai Llanos lleva unos días con el ritmo en el cuerpo. Si en Navidad la canción escogida no podía ser otra que 'All I Want For Christmas Is You' de Mariah Carey y hace unos días deleitaba a sus seguidores con un TikTok al estilo indio, ahora ha elegido un tema de lo más bailongo. Se trata de la mítica canción de reggaeton 'Danza Kuduro'.

En su lucha diaria por intentar llevar una vida fit, Ibai tiene el propósito de acostarse pronto todos los días para poder madrugar e ir al gimnasio. Sin embargo, un día más no ha podido conseguirlo: "Me he tumbado cinco minutos en el sofá a las 22:00 a ver qué había en la tele y me he dormido hasta las tres y cuarto de la madrugada", cuenta en el tweet, que ha acompañado de una coreo para hacer visible su fracaso.

En el vídeo se puede ver al famoso caster esforzándose por recrear la coreografía de la canción que todos hemos bailado alguna que otra vez de fiesta. Los pasos son muy simples, sólo hay que seguir la letra que canta Don Omar: "mano arriba, cintura sola, da media vuelta, Danza Kuduro".

Pero esto no es un simple tweet que Ibai lanza y se queda ahí. Lo mejor de todo es que sin mencionarlo, el propio Don Omar ha llegado hasta el tweet y ha valorado el baile de Ibai.

El cantante puertorriqueño no ha querido desilusionar a Ibai Llanos y le ha comentado que "lo importante es la actitud". Por su parte, el caster ha decidido pedirle perdón a Don Omar ante su cuestionable calidad de su coreografía.