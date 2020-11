Ibai Llanos y DJ Mario, los auténticos "cajas sorpresa" de YouTube

"La vida es como una caja de bombones, nunca sabes lo que te va a tocar" es probablemente la cita más célebre de Forrest Gump, la película de Tom Hanks a la que en más de una ocasión ha hecho referencia Ibai Llanos. Quizá porque sabe de lo que habla con su ajetreado 2020.

El caso es que uno de sus últimos streams tuvo como protagonistas a varias cajas de sorpresas (bueno, y a su perra) que le han hecho llegar varios fans. Primero fueron tres cofres con una selección de juguetes y objetos frikis: mandos desestresantes que el streamer destruye en segundos, capas de invisibilidad que "funcionan", cosas de Star Wars ("con esto vas tan fachero que te para la policía, es como ir sin mascarilla")...

Tanto gusto le cogió al tema que ayer otro seguidor suyo le propuso un juego para completarlo desde su dormitorio en directo. Con una serie de pistas, tenía que desbloquear un candado ("Así sí, me encantan las escape rooms") cuyo código de cuatro cifras estaba supuestamente oculto en el nombre del streamer.

Ibai probó a un montón de fórmulas: la primera de ellas asignando un valor numérico a cada letra por su orden en el abecedario, y llegó a pedir a la audiencia ayuda para que se lo tradujeran al chino. Tras una hora probando le pidió a Barbe un martillo, pero su colega volvió a meter el código del principio (I-B-A-I, o sea, 9219) y funcionó.

"El stream más aburrido de la historia" acabó con una bolsa de patatas que ocultaba un muelle con serpentina y unos globos, y seguro que el autor está orgulloso de las risas que provocó tanto en la audiencia como en Barbe burlándose de su compi.

No fue el único trolleo de la noche, ya que DJ Mario recibió su premio por parte del F.C. Barcelona después de haberse pasado una semana como culé. No era otra cosa que una foto de él cuando visitó el Camp Nou ("No sé si la pondré en la mesilla"), un pin, un llavero y una camiseta personalizada con el número de Cristiano detrás.

El remate de la "pesadilla" viene con un mensaje dándole la bienvenida al barcelonismo, una suscripción al Culer Premium Membership de un año, y una supuesta llamada de Florentino Pérez en directo. Se quejará lo que quiera DJ Mario, pero son sorpresas que mola recibir.