Ibai quiere comprar el Real Murcia: "No será mañana, pero quiero hacerlo"

Si Donald Trump llegó a presidente de EEUU, ¿por qué no va a poder Ibai dirigir el destino del Murcia?. Después de firmar un 2020 brillante en lo profesional, no hay nada que parezca fuera del alcance del creador de contenido más relevante de España. En su faceta de streamer, el más importante del mundo.

La idea no viene porque sí; el vasco estaba animadamente haciendo stream junto a Reven, y salió el tema futbolero. "Chicos, creo que voy a comprar el Real Murcia. El de verdad, no el fake", dice en referencia al Racing Murcia.

No es una de sus típicas bromas, aunque sabe que no puede permitirse la titularidad completa del equipo, algo que podría cambiar en el futuro. "Os cuento ideas que tengo en la cabeza, no os penséis que lo voy a comprar mañana, pero sí me gustaría que a un equipo humilde se le respete el escudo".

Además de varios miles de aficionados pidiendo un "hágase" y haciendo trending topic el hashtag #IbaiCompraElMurcia, el propio club ha respondido favorablemente a la idea del influencer. Además esa cuenta ya flirteó con Auronplay sobre el mismo tema.

Hay gente en las redes que comienza a referirse a Ibai como 'Florentino Llanos', refiriéndose al presidente del Real Madrid. Equipo, por cierto, del que es forofo el vasco.

No se nos olvida que ya existe un youtuber propietario de un club de fútbol: DJ Mario es uno de los máximos accionistas del DUX Internacional, equipo que también ha contado en sus filas con Kolderiu, creador de contenido y guardameta profesional. Y no es un equipo de colegas de barrio, juegan en Segunda B.

¿Que no te imaginas a Ibai en el palco de un club como el Murcia? Piensa en cómo empezó 2020 para él y cómo ha crecido su red de contactos desde hace 12 meses. Y si eso, hablamos en diciembre de 2021, no sea que Courtois, Agüero y Neymar anden por un equipo distinto...