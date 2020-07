Stay Homas se ha convertido en le grupo revelación de la cuarentena. No hay premio que lo avale pero no hay más que ver las cifras que han conseguido para darse cuenta. Más de 400.000 seguidores en Instagram, cerca de 94.000 suscriptores y 14 millones de reproducciones en YouTube, y más de un millón en Spotify.

Klaus, Guillem y Rai, tres compañeros de piso que desde su terraza nos han alegrado el confinamiento con sus originales canciones en las que experimentan con diferentes géneros, su buen rollo, su 'cuquileo' y su 'vermuteo'.

El reto era publicar una canción al día para vencer al aburrimiento, un ritmo que, al empezar a coger carrerilla con colaboraciones de grandes artistas como Macaco, Nill Moliner o Silvia Pérez Cruz, tuvo que ralentizarse para dedicarle más tiempo a los temas y que estas tuvieran una mayor calidad.

Gracias al apoyo de sus seguidores y tras convertirse en un fenómeno viral, han publicado su primer mixtape de la mano de la discográfica SONY, 'Desconfination'. Un mini álbum que recopila cinco de las canciones más votadas por sus fans: 'In the End', 'The Bright Side' con Oques Grasses, 'Gotta Be Patient', con Judit Neddermann, 'Estamos mal', con El Kanka, y 'Volveré a empezar', con Nil Moliner.

Como músicos expertos que son (en los grupos 'Buhos' y 'Doctor Prats', además de haber participado en la gira de Nil Moliner), Stay Homas ha querido hacer un lavado de cara a esas 'confination songs' y volver a experimentar con nuevos sonidos y diferentes instrumentos.

Es, por ejemplo, el caso de 'The Bright Side', donde aparece el pagadizo sonido de un trombón. Una base de reguetón que, salvando las distancias, recuerda mucho a 'Bananas', el tema de estilo reggae que tan popular se ha hecho en TikTok.

¿Se habrán inspirado los chicos de Stay Homas durante el confinamiento en este reto en el que hay que ponerse gafas de sol y dejarse llevar por el ritmo? No serían los primeros artistas que usan una base de TikTok para una de sus canciones. El cantante Jason Derulo lo ha hecho en su tema 'Savage' al coger 'Laxed', la popular base de Jawsh 685.

GIRA EN 2021

El trío catalán ha anunciado que en 2021 realizará una gira por varias ciudades de España, Europa y países de Latinoamérica. Las entradas saldrán a la venta el domingo 5 de julio. Estas son todas las fechas confirmadas hasta el momento:

03/04 Barcelona - Sala Razzmatazz

04/04 Barcelona - Sala Razzmatazz

08/04 Sevilla - Sala Custom

09/04 Granada - Industrial Copera

10/04 Málaga - Sala París 15

16/04 Las Palmas - The paper club

17/04 Tenerife - Sala Aguere cultural

23/04 Bilbao - Sala Santana 27

24/04 Pamplona - Sala Tótem

30/04 Mallorca - Trui Teatre

06/05 Murcia - Sala REM

07/05 Alicante - Sala The One

08/05 Valencia - Sala Repvblicca

22/05 CDMX (México) - Auditorio Lunario

24/05 Bogotá (Colombia) - Teatro ABC

26/05 Santiago de Chile (Chile) - Sala Chocolate

28/05 Montevideo (Uruguay) - Teatro del Museo

29/05 Buenos Aires (Argentina) - Sala SONY

03/06 London (UK) - Scala Club

05/06 Paris (France) - Café de la danse

07/06 Brusseles (Belgium) - Cirque Royal Club

11/06 Madrid -Sala la Riviera

13/06 Santiago de compostela - Sala capitol

17/06 Milano (Italia) - Santeria