Mariah Carey parodia a Shawn Mendes con una divertida foto

Mariah Carey es noticia. Espera un momento, ¡pero si no es navidad! Tranquilos, no se trata de ningún remix ni de nada que tenga que ver con su super single 'All I Want For Christmas'. La cantante, que sigue promocionando su treinta años de carrera musical, está siendo el centro de atención por haber parodiado a Shawn Mendes.

Todo ha empezado por una inocente foto que ha compartido Shawn Mendes en Instagram. El joven cantante canadiense aparece en la imagen recibiendo con los brazos abiertos (literalmente) el sol de la mañana sobre su cara. Además, Shawn ha enumerado una lista de cosas por las que se siente feliz y agradecido entre las que se encuentran las canciones de Mariah Carey.

Mendes ha querido resaltar los pequeños detalles con los que estaba disfrutando y que estaban haciendo su día un poquito mejor como el sol, el café, su familia, que tenga salud, la música, los humanos.... Y es que tampoco necesitamos muchas más cosas para vivir. En su lista, el joven ha incluido las antiguas canciones de Mariah Carey, lo que ha despertado la curiosidad de algunos de sus compañeros de profesión como Sam Smith o Charlie Puth, que han querido saber de cuáles se trataban.

Este detalle a las canciones del viejo repertorio de Carey ha hecho que la cantante se anime a seguirle el juego con una respuesta de lo más divertida. Y es que Mariah Carey ha compartido una foto completamente calcada a la de Mendes en la que aparece en lo que parece un bosque haciéndose un selfie con los brazos abiertos. En el texto enumera las mismas cosas que el canadiense pero en lugar de estar agradecida por sus viejas canciones (que suponemos que también lo estará) menciona el repertorio de Shawn Mendes.

El cantante de 'Wonder' ha recibido la imitación con mucho humor y le ha respondido en la publicación con varios corazones.