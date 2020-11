Los mejores tiktoks del viral #OhNo

Pocas semanas empezarán en TikTok sin que una moda tan absurda como divertida se hagan con el número uno de las tendencias. La de esta segunda semana de noviembre no ha salido de la nada, sino que es una evolución de otro hit de hace bastante tiempo...

Si cualquier canción que suene medio bien tiene posibilidades de convertirse en tendencia, el temazo de 2005 'Oh No' firmado por Capone está teniendo una segunda vida en la plataforma musical como banda sonora de algo que su autor seguro que no se esperaba: recopilatorios de los mejores fails.

@ameliaperkinxx RIP #foryou #foryoupage #fyp #ohno #ohnonononoo

La canción está viviendo una segunda juventud con una tendencia que se ha llevado el número uno en los 'Para Ti' de la página principal desde ayer. Hay decenas de miles de contenidos nuevos con el hashtag #OhNo, muchos de ellos superando los cinco millones de visitas.

@xoxo.urbasicwhitegirl since you guys asked for it, i made it!! #foryoupage #fyp #skating

La estructura de la edición siempre es la misma: en vez de la típica coreografía, los participantes de la tendencia tienen que coger un momento ridículo, poner el tema de fondo y cortar justo antes del supuesto desastre. El toque cómico lo dan los silencios de la canción y unos zooms dramáticos a los protagonistas de la cómica tragedia.

@breelynn14 🤦🏼‍♀️ #ohno #ohnono

No faltan los protagonistas peludos, mascotas y las caras de pánico frente a una situación que para el protagonista no tiene mucha gracia, pero con un buen montaje hace que nos partamos, por mucho que después pensemos en eso de la risa culpable.

@k.v.i.i.i

Los hay incluso que aprovechan los "oh no" para meter una mini animación de un susto o un ataque inesperado. Entendemos que no ha pasado nada si tienes el humor para subirlos a TikTok, pero parte del chiste está en no ver el resultado e imaginar que pasó lo más cachondo.

@pierreclerte0 #fail #drole

La plataforma ha tenido la decencia de poner un aviso en algunos de los vídeos más vistos que advierte sobre los peligros de repetir algunas de las cosas que se ven en sus contenidos. Y menos mal, no sea que a la gente le dé por desfilar ahora entre los pupitres por encima de las mesas...

@itayvargas yo igual quería hacerlo JAJAJAJA insta: itayvargass

Ningún viral puede llegar muy lejos a día de hoy sin su correspondiente versión de Among Us. Ni TikTok se libra de los impostores, y aquí también provocan carcajadas...