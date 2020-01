Hasta cierto punto es comprensible que exista gente a la que no le gusta la Navidad. Son fechas que te obligan sí o sí a estar con la familia aunque por lo que sea tú no quieras, hace un frío del carajo y tienes que tragarte costumbres milenarias que pueden no ser de tu agrado. Un cóctel de todas estas cosas es lo que parece haberle pasado al Melchor de la cabalgata de Terrassa, una localidad a 30 kilómetros de Barcelona que se ha hecho viral en las últimas horas.

A ver, el trabajo de un Rey Mago no es tan fácil como parece. Los días previos a la noche de Reyes tienen que estar recogiendo en su regazo a infinidad de niños con una lista de deseos inacabable, con el correspondiente desgaste de rodillas. Muchas horas de subir y bajar a personitas con ilusiones, y luego hay que poner buena cara frente al frío cuando toca desfilar en la cabalgata. Y hay niños algo traviesos que quieren hacerle jugarretas a sus majestades.

Algo así sucedió en la cabalgata del pasado domingo en Terrassa, donde unos niños molestaron al Melchor local lanzándole de vuelta unos caramelos. Con la furia de un monarca oriental, el de las frondosas barbas blancas enloqueció momentáneamente con una lluvia de caramelazos sobre los responsables de semejante agravio real. Solo faltaban los rayos saliendo de sus ojos.

Al parecer, el peregrino de lejanas tierras se ganó cierta fama de "generoso" en redes, al repartir caramelos como si todos los asistentes a la cabalgata tuvieran un bajón de azúcar.

Y es que hay que andarse con cuidado estos días en las cabalgatas de pueblo. Otra que lleva camino de dar un pelotazo en redes es la de un elefante que la tomó con el alcalde... y eso pasa por utilizar animales en los desfiles. Lo decimos por el elefante, no seáis malpensados.