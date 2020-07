Lo más odioso de los vuelos son las típicas instrucciones en caso de emergencia, las de antes de salir el avión a la pista de despegue. Son algo muy serio, pero resultan tan pesadas que los pasajeros terminan por ignorarlas. Con estos azafatos seguro que no perderíamos ni un segundo la atención de estas.

Por eso, a este azafato de la aerolínea canadiense de vuelos internos Westjet se le ha ocurrido hacerlo de una manera cómica y divertida para conseguir que los viajeros se fijen y se rían al mismo tiempo de esos ‘caretos’ tan graciosos que pone, mientras se oyen por megafonía las instrucciones reglamentarias. Las risas de los pasajeros no se hacen esperar, pero lo mejor es que le des al play y lo veas tú mismo:

A todos nos pasa cuando estamos sentados en el avión y toca el turno de observar el protocolo de actuación (con este nombre no puede ser algo divertido), en caso de que haya una emergencia y haya que cumplir al milímetro las instrucciones de evacuación. Eso es justo lo que no va a pasar, porque con un poco de suerte te salvarás pero tendrás los nervios por las nubes y actuarás lo más rápido sin mirar atrás.

Pero esto no se queda aquí, te enseñamos otras maneras que hemos encontrado de dar el cante en el avión si eres azafata, azafato o comandante, y tienes ese deseo incontrolable de soltarte como si estuvieras en un escenario de stand up. Algún día los verás a todos en Las Vegas actuando para miles de personas. Y si no, al tiempo…