La música de Bad Bunny llega hasta Fortnite

Después de haberlo inundado todo de agua para el comienzo de la temporada 3 de Fortnite, ahora el asfalto es el protagonista. Los jugadores de este Battle Royale tienen a su disposición coches con los que arrollar todo lo que se encuentren a su paso.

Con la actualización 13.40 han llegado por fin los coches a este popular videojuego de Epic Games. Por el momento hay cuatro modelos diferentes: Whiplash, un coche deportivo; Titano Mudflap, un camión; Island Prevent, un coche de lo más normalito; y OG Bear, un coche estilo pick up.

Eso sí, mientras conduces, ve pendiente de la gasolina, ya que puedes quedarte sin ella en cualquier momento. No te preocupes, si te ves en esa situación no tienes por qué cambiarte de coche, puedes repostar en cualquiera de las gasolineras que han habilitado.

Y ¿qué sería de un coche sin radio? Como viajar en coche va casi siempre ligado a escuchar música, Fortnite ha creado cuatro emisoras diferentes de radio para que puedas sintonizarla desde cualquier vehículo dentro del juego: se trata de Radio Yonder, Beatbox, Party Royale y Juego de poder.

De esta manera, podrás escuchar mientras conduces algunos de los temazos de Bad Bunny como 'Yo perreo sola' o 'I Like It', junto a Cardi B; 'Amarillo' de J. Balvin, 'Toosie Slide' de Drake o 'Rain On Me' de Lady Gaga. También se puede escuchar otras canciones como 'Don't Start Know' de Dua Lipa, 'Blinding Lights' de The Weekend.

No podía faltar tampoco la música de Travis Scott o de Marshmello, artistas que cuentan con su propia Skin y que han realizado conciertos online dentro del videojuego.

Ojo si eres streamer y estás retransmitiendo en directo la partida, ya que Twitch sólo permite música libre de derechos.