No Nut November: qué es y por qué la gente deja de masturbarse un mes

Entre Halloween, el Black Friday, Acción de Gracias y la proximidad de las navidades, noviembre es un mes lleno de eventos en las redes sociales. Quizá el más popular sea Movember, una iniciativa anual que lleva dos décadas concienciando sobre la salud genital masculina y que consiste en dejarse crecer el bigote.

Relacionado lejanamente con ese movimiento está, aunque su iniciativa es algo más loca. Estilizado como NNN por las iniciales,, y es un movimiento viral que pretende exactamente eso.Vamos a intentar averiguarlo.

Las normas de participación son bastante claras. No se permite tener orgasmos de ninguna manera, ni rozamientos involuntarios ni nada de nada. Ver pornografía y excitarse no se considera romper la norma, a menos que te masturbes, en cuyo caso estás out. Los sueños húmedos también cuentan, y ni se te ocurra tener sexo si quieres superar el NNN.

El origen de esta práctica (o más bien no-práctica) surge de Reddit, en un hilo que comenzó como una broma en respuesta a una charla TEDx donde se analizaban los efectos de la hiperestimulación sexual en internet. El estudio que firmaba el científico Gary Wilson cuestionaba que eso de tener tanto contenido para adultos fuera bueno para la salud, y en el hilo de Reddit probaron a estar 30 días sin tocarse.

Entre los participantes de este curioso reto hay ilustres como ElRubius, que no tuvieron reparo en reconocer la dificultad de cumplirlo hace un par de ediciones.

En realidad no hay pruebas científicas de que la abstinencia, que es muy respetable, sea beneficiosa. De hecho hay un montón de estudios que demuestran que la masturbación tiene numerosos beneficios sobre la salud mental y física.

Según la publicación médica Sexual and Relationship Therapy, los hombres que se masturban tienen mejor funcionamiento del sistema inmune, así como menor riesgo de sufrir infecciones. En el caso de las mujeres, la misma revista asegura que la masturbación puede servir de ayuda con los dolores menstruales al rebajar la inflamación y mitigar las molestias.

Los defensores del NNN en realidad se preparan para el DDD, o lo que es lo mismo, el Destroy Dick December: una práctica que invita a sus participantes masturbarse diariamente tantas veces como el número del calendario indique. Así, el 1 de diciembre tendrías que eyacular una vez, y las campanadas probablemente batir el récord mundial. ¿Alguien lo conseguirá? ¿Tendrá que ir a urgencias por ello? Seguro que Twitter se hace eco de ello...