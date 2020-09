La playlist más realista que resume cómo ha sido el verano con COVID-19

Este año, el deseo de que el verano no termine para poder vivir eternamente entre playas y chiringuitos, ha sido más bien el contrario. Con el coronavirus en nuestras vidas hemos tenido que improvisar un verano completamente diferente o, al menos, no tan parecido al de 2019.

Aunque Bad Bunny, J Balvin, Annuel, Dua Lipa o Lady Gaga han sacado disco y se han esforzado porque algunos de sus temas se convierta en la canción del verano, la playlist que mejor lo resume ha llegado a posteriori y con temas de lo más random. Desde Pablo Alborán, Yung Beef, Joaquín Sabina o Miguel Bosé.

Quizá no todas las canciones que están incluidas sean grandes éxitos (o ni siquiera sean recientes) pero si lees todos sus títulos de seguido el "mensaje oculto" que obtienes resume a la perfección el verano de muchos: "Por fin veranito. Vamo' a disfrutar con moderación. Tengo Erte 40%. Vamos de paseo, el solecito en la cara. Me cago en mis muertos. Vuelvo a casa. Me olvidé la mascarilla". Esto es solo un ejemplo de las cuatro listas de reproducción que ha creado el usuario de Twitter @13370N3 (pronunciado Litguan).

Hemos hablado con Guillermo, la mente pensante detrás de esta especie de haikus (poemas breves de origen japonés).

-¿Cómo se te ocurrió hacer estas playlist tan originales?

Pues empecé a hacerlas hace tiempo cuando trabajaba en otro medio. Hice varios temas y era una cosa que no siempre funcionaba, pero a mí me hacía mucha gracia. Luego cuando cerraron lo dejé porque quería dar como más imagen de periodista serio. Como esto es algo que no se cree nadie, volví a hacerlo tras las elecciones con un tuit que lo petó mucho, me abrumó (cuando tuiteo algo con repercusión siempre dejo de mirar Twitter un poco porque llevo muy mal que la gente me insulte y aparte me da mucha vergüenza si alguien me contesta en plan "qué bueno", porque no sé qué decirle) y hasta ayer, que me apeteció otra vez.

-¿Las haces de verdad en Spotify o es a través de Photoshop?

Las hago en Spotify, así que son todas reales (otra cosa es que merezca la pena escucharlas, claro). El Photoshop lo utilizo únicamente para ocultar mi nombre, para recortar (no quiero que salga lo que están escuchando mis amigos a la derecha) y para encajar, porque no siempre me cabe toda la lista en una captura, así que tengo que pegar dos.

-¿En qué te inspiras para crearlas?

Lo que hago es que tengo una idea general de lo que quiero contar y voy probando con el buscador. Algunas veces descubres un tema que tiene un título perfecto y otras me toca más apañarlo o directamente no me queda otra que desestimar la idea y buscar otra cosa. Hay gente que me pide las listas para escucharlas, pero no se las paso porque me avergüenza que desde ahí lleguen a mi perfil y descubran las listas con mis placeres culpables

-La cuenta oficial de Spotify en Twitter te ha contestado creando el mes de septiembre...

Lo de Spotify me hizo bastante gracia, al final mola ver que le ha llegado a la gente