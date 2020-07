Flooxer Now | Newsflare

En algún momento de nuestra vida todos hemos querido revivir un trocito de nuestra infancia subiéndonos a alguno de los juegos de un parque infantil. Este es el claro ejemplo de una chica de 14 años que, en un intento por grabar un vídeo para TikTok, quedó atascada en un columpio para bebés.

El suceso tuvo lugar en Oxfordshire, Reino Unido, mientras Layani Maclean jugaba con sus amigos. El objetivo era grabar entre todos un gracioso vídeo entrando y saliendo de uno de los columpios del parque. Mientras lo llevaban a cabo, Layani quedó encajada en uno de los asientos y no podía salir. Para sacarla, un grupo de bomberos tuvo que acudir al lugar del incidente a rescatarla.

En muchos parques podemos encontrar columpios cerrados para que los niños más pequeños puedan disfrutar de las atracciones sin correr peligro. Como si fuese un arnés, los pequeños meten las piernas en dos pequeños agujeros y quedan bien sujetos a la estructura. Los padres pueden empujarles para que el columpio coja algo de velocidad.

A medida que vamos creciendo, este balancín se nos termina quedando pequeño y, a no ser que seas una persona muy delgada, probablemente no puedas volver a jugar con él. Sin embargo, el problema surge cuando sí que consigues entrar en él pero, por desgracia, no puedes salir.

En esta ocasión, una de las amigas de la chica decidió grabar el incidente. En el vídeo se pueden escuchar risas de fondo y observar cómo los bomberos desatornillaban la silla y bajaban a la adolescente. Mientras Layani permanecía de pie con el culo en pompa, los bomberos aplicaron un poco de crema hidratante sobre sus muslos para así liberarla con mayor facilidad.

Finalmente, aunque el grupo de jóvenes no consiguió grabar su preparado vídeo para TikTok, consiguieron algo mucho más gracioso y original que nunca olvidarán.

SEGURO QUE TE INTERESA:

C Tangana ataca al postureo: "¿En serio tengo que hacerme un TikTok?