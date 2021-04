La reacción de Chris Evans al recibir un mensaje directo de Lizzo mientras iba borracha: "He hecho cosas peores"

Lizzo lo ha conseguido. La cantante de 'Good has hell' ha logrado que su crush no solo le devuelva el follow en Instagram sino que le abra conversación por DM (Mensaje Directo de Instagram). Claro que no se trata de cualquier crush sino del mismísimo Capitán América: Chris Evans.

¿Que cómo lo ha conseguido? Enviándole un mensaje mientras estaba borracha. Seguro que la situación te parece familiar. Cuidado con los mensajes que escribes cuando vas pedo porque podría no acabar bien. Esta ha sido la moraleja que la artista ha querido enseñarle a sus más de 14 millones de seguidores en TikTok después de enseñar cómo le había mandado un críptico mensaje a Chris Evans llevando unas copillas de más encima.

En el tiktok se la puede escuchar diciendo que le duele saber que no va a poder casarse con el actor: "La razón por la que estoy molesta por este es porque sé que no voy a poder casarme con él. Y, honestamente, me duele hasta la médula. Porque maldita sea, él es una raza rara, no comparando. Como, Chris.."

En el mensaje de Instagram que Lizzo le ha enviado a Evans aparecen tan solo tres emojis: el de una ráfaga de viento, una mujer lanzando un balón y una pelota de baloncesto. Podría entenderse que la cantante estaba intentando 'tirarle la caña' o 'meterle ficha', vamos 'dejarle el balón en su tejado', dar el primer paso para que fuera el actor quien decidiera si seguirle el juego. Y vaya si lo ha hecho.

Chris Evans ha comenzado a seguir a Lizzo en Instagram y le ha respondido a los emojis diciéndole que no tiene por qué avergonzarse, ya que él también ha vivido algún episodio 'peor' en la red social: "No hay que avergonzarse por enviar DMs borrachos, Dios sabe que yo he hecho cosas peores en esta app".

El actor podría estar refiriéndose al momento en el que, por error, publicó una foto desnudo en stories donde se le podía ver digamos que en todo su esplendor. No es la primera vez que ambos intercambian mensajes ni que Lizzo habla abiertamente de que se trata de su crush. En 2019 Chris Evans citó un tweet de Lizzo en el que aparecía una niña bailando. La cantante aseguraba que era ella de pequeña y Evans le dijo que molaba mucho más que él. Lizzo le respondió pidiéndole que se casara con ella.