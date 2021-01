El regalo de TheGrefg a Marta Díaz con el que ya no tendrá que dormir sola

Es de sobra conocido que la influencer madrileña de 20 años, Marta Díaz, no puede dormir sola. Así lo ha confesado reiteradas veces a través de sus redes sociales. Le es imposible relajarse y conciliar el sueño si no está acompañada. Y, por ello, suele compartir cama con su hermana pequeña cuando no puede hacerlo con el futbolista Sergio Reguilón, su actual pareja.

Sin embargo, TheGrefg podría haber tenido el detalle perfecto para que la influencer pueda dormir sola pensando que está acompañada. Se trata de un cojín personalizado con la skin del streamer murciano para Fortnite y cuya presentación supuso un récord histórico de visualizaciones a nivel mundial en Twitch.

Esto denota la buena relación que mantiene la ex pareja, que se deja ver también en que Reguilón forme parte de Team Heretics, club de eSports del que Grefg es propietario. Claro está que el youtuber no le ha hecho este regalo con esa intención, pero podría venirle muy bien a Marta Díaz para superar de una vez su fobia.

"Os voy a enseñar un paquete que me ha llegado y con el que estoy literalmente flipando", se puede escuchar a Marta Díaz en el Instagram Story que ha subido para mostrar el regalo. "Os lo voy a enseñar porque se que os va a encantar", ha continuado. "¡Mirad!: es la skin de TheGrefg. Literalmente puesta casi que a tamaño real en este cojín gigante. Mide casi lo mismo que yo. Estoy flipando de verdad, mil gracias".

TheGrefg ha querido agradecerle a su ex el gesto diciendo que su skin la gana en sensualidad (con una votación y todo para que sus seguidores aporten su punto de vista):

"Muchas gracias, Marta, por la historia. La skin te gana en sensualidad, siento decírtelo, pero por muy poco. Esto ha sido un cojín que hemos hecho Epic Games y yo para enviárselo a algunas personas, muy pocas, a gente que conozco con la que quería tener el detalle", ha explicado el streamer.

Además, le ha preguntado a sus seguidores si quieren un vídeo en el que aparezca un recopilatorio de toda la gente a la que le ha llegado este exclusivo obsequio, entre los que se encuentra Ibai Llanos.

TheGrefg después ha subido varios stories en los que su chica, Gemma, no lo dejaba hablar mientras chillaba como si estuviera poseída: "voy a subir todas las historias mientras haga eso para que veáis lo puto mal que está de la cabeza. Todas". Ha avisado de ello hasta en su cuenta de Twitter para que sus seguidores no se lo perdieran. Y es que Grefg lo único que intentaba era ponerse intensito hablando de su admiración hacia Ninja y del privilegio de poder jugar con él.