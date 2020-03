El aislamiento durante 14 días decretado para intentar frenar la propagación del coronavirus ha hecho que muchas personas que no tienen que ir a trabajar (ni hacerlo desde casa) o estudiar se hayan encontrado con un periodo de inesperado de tiempo libre.

Esto ha hecho que la imaginación de muchos aflore para no aburrirse creando cosas tan originales como bingos con los vecinos desde los balcones, clases para ponerse en forma… Y dentro del mundo de las redes sociales, no iba a ser menos, con conciertos en streaming, memes de los personajes y los outfits que se están viendo estos días por la calle y los supermercados.

Sin duda, las superficies comerciales están siendo las grandes protagonistas y es que desde que se hizo oficial la cuarentena la gente ha acudido en tropel a por rollos de papel higiénico y provisiones.

Elisa (@mmalikkka en Twitter) ha visto esto como una inspiración para sus maquillajes y la idea ha gustado tanto que se ha vuelto viral: "cuando vi fotos de gente llevándose paquetes y paquetes de papel higiénico dije ‘tengo que hacer un maquillaje sobre esto’”.

Después, ante tanta repercusión (ya va por más de 22.000 ‘me gustas’), vendría la sombra de ojos inspirada en los flanes debido a la foto a que se hizo viral de una señora con un carro lleno de este postre.

Elisa tiene pensado hacer uno de estos maquillajes cada día mientras dure la cuarentena: “Tengo varios pensados pero no me quiero forzar a hacerlos, si un día estoy inspirada y hago uno pues genial, pero si estoy bloqueada no lo quiero forzar porque sé que saldrá mal”

De momento la cosa va viento en popa y ya ha compartido con sus fans (en 24 horas ha podido ver cómo ha aumentado considerablemente el número de seguidores e interacciones) un nuevo diseño basado en las pechugas de pollo.

La joven de 19 años ha hecho una encuesta a sus seguidores para que le ayuden a escoger cuál será el siguiente producto en el que inspirarse y ha avanzado que el próximo será el del gel íntimo.

Elisa está pasando la cuarentena tomándose “en serio lo de no salir si no es necesario, haciendo maquillajes y estudiando, aunque poquito”. Lleva desde este verano publicando en su cuenta de Instagram este tipo de maquillajes, donde ya empezó a inspirarse en series de televisión, y destaca que es autodidacta: “he aprendido practicando mucho pero la verdad es que no he visto tantos vídeos en Youtube, me aburren un poco. Me fijo en los maquillajes de otra gente y los intento reproducir hasta que queden como quiero. Si tengo a alguien como referencia en el maquillaje es @lsgmakeup”.

Además, esta estudiante madrileña, a la que ya le están saliendo imitadores, considera que ha tenido tanto éxito porque “es una sátira a cómo la gente está comprando compulsivamente como si esto fuese una guerra, y a la gente le han hecho gracia”.