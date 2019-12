Todos los 28 de diciembre hay que andar de puntillas con la actualidad, las redes sociales y tus amigos. Te puedes tragar trolas muy gordas pensando que son verdad, porque juegan con tus sentimientos y apetencias. Mezclando estas dos cosas, ayer nos "enteramos" que nuestra cantante catalana más internacional tiene pensado dar el salto al K-pop.

Nos referimos, claro, a Rosalía, y decimos nuestra porque es casi patrimonio nacional. Resulta que durante el día de los Inocentes la web de Los 40 Principales aseguraba que la artista y BLACKPINK habían confirmado su colaboración juntas, pero claro, no hay peor día para que las cosas te huelan a chamusquina con un anuncio de esa categoría.

Sin embargo, la admiración del supergrupo coreano hacia la española están más allá de toda duda. Lili, una de las idols que integran el conjunto, subió en agosto una cover coreografiada de 'Malamente', vídeo que solo en YouTube se acerca a los 15 millones de reproducciones. ¿Puede ser un guiño de lo que vendrá en el futuro? Pues no lo descartes.

Otra que es difícil de tragarse pero que tampoco sorprendería del todo es la gira que anunció ElRubius. Bueno, él no, sino el festival de música electrónica Don't Let Daddy Know. El youtuber ha dicho en alguna ocasión lo que le gusta este género, y si Kiko Rivera ha podido labrarse una carrera pinchando discos y hasta cantando... ¿por qué no iba a poder hacerlo también el mayor creador de contenido de España?

Para rematar la faena de ayer, hubo muchísima gente que se tragó la broma de Loulogio. Hay que ser incauto para que el humorista te pille desprevenido, porque no tiene por qué ser 28 de diciembre para que el inventor de la batamanta esté de risas. Aun así, cogió unas de sus creaciones más celebres y anunció que la Real Academia de la Lengua Española había decidido reconocerla como palabra oficial. ¡De locos!