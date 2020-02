El equivalente inglés de la Copa del Rey de fútbol no sería un tema que trataríamos normalmente en Flooxer Now, pero cuando un tuit se vuelve viral con reacciones tan divertidas, no tenemos más remedio que echar un vistazo a por qué todo el mundo está hablando de ello.

Hace dos días, se disputó un emocionante partido entre el Oxford United y el Newcastle United. El primero es un club humilde pero con aspiraciones, mientras que el segundo quedaría más o menos en ridículo si perdía contra su rival. Tras un empate a dos que mandaba el enfrentamiento a la prórroga, el extremo francés Allan Saint-Maxim marcó un tanto decisivo. Mientras su celebración fue alegre pero tradicional, uno de los aficionados ‘urracas’ (así se llaman los fans del Newcastle) hacía algo que se salía de la norma.

Pene fuera y simulación de masturbación, para demostrar el placer que le provocaba pasar a la siguiente ronda. Tan efusivo como atrevido, la repetición del gol mostraba además que el acto se llevaba a cabo sobre un cartel de un medicamento para facilitar la erección. Doble cachondeo para una escena difícil de borrar de la memoria.

El jugador no vio en el momento del gol cómo la grada celebraba la clasificación, pero sí después en redes, a lo que respondió contrariado pero divertido.

Otro club inglés, aprovechando el cachondeo, ha anunciado en Twitter que su campo es un “lugar libre de helicópteros”, en referencia a la celebración de la afición del Newcastle y previendo una oleada de penes giratorios en la visita de su rival. Daría para meme, eso seguro.

La ocasión era demasiado buena para que los tuiteros aficionados al fútbol la dejaran pasar, y entre vídeos y chascarrillos, ya se ha popularizado la primera expresión viral en código para 2020.