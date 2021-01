TikTok pone otra vez de moda a Sonia y Selena... ¡en Rusia!

Hay que empezar este artículo resolviendo una de las mayores incógnitas del panorama musical español: Selena es rubia, Sonia morena. Con esa duda milenaria ya me siento cómodo para comenzar diciendo que se echa mucho de menos dúos musicales como el de Sonia y Selena.

Música directa y sin compromisos más allá del bailoteo carnavalero, llama la atención que juntas grabaran solo cinco canciones y prácticamente triunfaran con una de ellas: 'Yo quiero bailar'. Mensaje muy claro y coreografía todavía más sencilla, ideal para arrasar como lo hicieron.

Arquéologos musicales datan este temazo atemporal en el verano de 2001, cuatro años antes de que YouTube estuviera en línea, y a pesar de su antigüedad cuenta con decenas de millones de visitas en las redes, algo equiparable hoy al éxito de un videoclip de BTS.

El caso es que por famosas que fueran, su ritmillo no había salido de los confines donde el español es el idioma oficial. Sin embargo, con la llegada de nuevas plataformas parece que el único lenguaje que vale es el musical... y el cachondeo.

Para felicidad del dúo que lo petó en los primeros compases de este siglo, resulta que en Rusia se han vuelto a poner de moda gracias al también temón 'Deja que mueva'. El responsable es Ignaty Vinturov, un tiktoker que quizá hable algo de español porque sigue más o menos las indicaciones de las chicas en su coreo.

Que entienda el "deja que mueva eso" o que simplemente sea la magia de la canción la que anime sus músculos es secundario, porque se ha convertido en un hitazo que en solo unos días ya han utilizado casi 21.000 compatriotas digitales.

Por alguna razón también ha tenido mucho éxito en Italia, donde de hecho se ve a algún motorista con pocos dedos de frente bailando sobre las dos ruedas mientras va en marcha. Ojalá todo quedara en un susto.

Las que seguro que no se han asustado son Sonia y Selena. Todavía no se han pronunciado sobre el revival tiktoker en sus nutridos Instagram, pero si necesitaban una excusa para reunirse de nuevo (ya lo hicieron en el décimo aniversario de su debut), no van a tener una mejor que la de estar de moda en TikTok, cuyo lema podría ser perfectamente "yo quiero bailar".

Desde Flooxer Now me permito soltarles una idea que podría catapultarlas de nuevo a la fama: hacer una versión en ruso. Me chiva Google que se dice я хочу танцевать, y aunque quizá no tenga la misma armonía que en nuestro idioma desde luego es un giro original. Ahí lo dejo.