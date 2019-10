Flooxer Now

"Tus amigas no me gustan nada. ¿A dónde vas así vestida? Y tampoco me gusta...". ¿Te suena? Seguro que, desgraciadamente, tú o tus colegas habéis tenido que vivir una situación parecida. Así comienza el original vídeo que ha lanzado el Gobierno de las Islas Baleares como campaña de prevención contra la violencia machista.

Esta es, quizá, una de las formas más evidente de violencia machista. Hay momentos en los que no se llega a ser del todo consciente de que se está viviendo una situación de acoso y qué mejor forma de mostrarlo que a través del uso de las redes sociales. Por este motivo, un grupo de adolescentes recrea mediante vídeos de Tiktok, y con mucho humor, situaciones que son cada vez más cotidianas entre los jóvenes. ¿La finalidad? Concienciar sobre la violencia machista.

"¿Y si aprendemos a querer bien?", reza el lema de la campaña. El objetivo es que aprendamos a tener relaciones sanas y que huyamos de las tóxicas, del control y la posesión que muchas veces favorecen las redes sociales que tanto usamos por esa sensación de inmediatez y de estar siempre conectados: "El amor no tiene que hacerte sufrir, tiene que hacerte reír".

Descubre los divertidísimos vídeos de Tiktok en el vídeo que te dejamos arriba, y olvida el viejo refrán de que "quien bien te quiere, te hará llorar".

