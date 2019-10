Todos hemos vivido algún momento en el que hemos querido que la tierra se abra y nos trague completamente. ¿Has reenviado un mensaje a la misma persona que te lo mandó? ¿Te has resbalado al entrar en un sitio y te has caído de morros? Inolvidable. En esos momentos nos sentimos contrariados porque nada va como nos esperábamos o teníamos planeado y entonces nos queremos morir de la vergüenza.

Sin embargo, cuando esto les sucede a otras personas nos solemos partir de risa. No querríamos estar en su piel pero, oye, ver la situación en alguien diferente a ti nos parece desternillante.

Y ese es el objetivo del perfil de Twitter que te vamos a descubrir hoy. Una cuenta dedicada a recopilar vídeos de situaciones patéticas, vergonzosas y divertidas que han sucedido. Se llama: What Could Go Wrong? (¿Qué podría ir mal?) y, desde luego, el nombre no le puede ir mejor. Porque en estas situaciones todo va mal y acaba peor SI-EM-PRE.

En él podemos encontrar desde el señor que prácticamente se come un pájaro en una montaña rusa hasta el que juega con fuego, y se quema. Pasando, por supuesto, por un montón de momentos que nadie querríamos vivir.

Seamos sinceros, ¿a quién le gusta pensar algo original para sorprender y que la idea acabe con algo roto o en algún tipo de accidente? ¿A quién le molaría, por ejemplo, acabar en el agua en el día más importante de su vida?

Sin duda, una cuenta que no te puedes perder cuando tengas un mal día. Solo tendrás que echar un vistazo a alguna de sus publicaciones para sentir que no eres tan desafortunado. Siempre habrá alguien que tenga peor suerte que tú y en esta cuenta ¡tienes a bastantes personas!