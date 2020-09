Willyrex confiesa a Ibai Llanos que ha pensado en 'deshacerse' de su mascota

Willyrex ha confesado que se le ha pasado más de una vez por la cabeza decirle adiós a una de sus mascotas. No, no estamos hablando de sus adorables cachorritos, Zeus y Hermes, sino de ¡un gallo!

El popular youtuber se ha sumado a las tardes de stream de Ibai Llanos para seguir mejorando sus habilidades en 'Fall Guys', el videojuego de moda, y en pleno directo se ha colado este inusual animal de compañía: "¿Se escuchaba el gallo? Voy a cerrar la ventana", ha comentado Willy en mitad de la partida.

Ibai ha bromeado diciéndole a su compañero que no se preocupe, que "le da ambiente" y que le gusta. El caster vasco se pensaba que Willyrex lo estaba trolleando hasta que le ha asegurado que efectivamente tiene un gallo en su residencia de Andorra.

"Te piensas que un gallo solamente hace quiquiriquí por la mañana, mentira, es todo el día", así ha relatado el youtuber lo duro que es convivir con este animal. Además, ha confesado que ha tenido que adaptar su casa para soportar el molesto ruido que hace a diario: "Cambié todas las ventanas y tuve que gastarme un pastizal en poner ventanas de triple cristal solamente para no escuchar al gallo".

Ibai Llanos no podía dar crédito a esta situación tan surrealista y ha querido saber si su amigo ha llegado a perder la paciencia alguna vez y si ha insultado al gallo por no parar de cacarear. Ante esta pregunta, Willyrex le ha seguido el rollo al creador de contenido de G2 y ha bromeado comentando que el ruido le es tan insoportable que ha llegado a mirar cuántos años viven estos animales para saber cuándo se acabaría el calvario que vive.

"He mirado cuántos años vive un gallo, he mirado de todo ya. Unos 15 o no sé cuántos, muchos más de los que debería". Y ha continuado ante la contagiosa risa de Ibai Llanos, "y piensas qué come un gallo o cómo matar un gallo. ¿Qué les sienta mal? Porque si les sienta mal un aguacate, se lo tiro".

El gallo está poniendo a prueba su paciencia, algo que tendrá que entrenar para cuando estrene su futura paternidad, ya que está esperando su primer hijo con su prometida Cristiurbi.