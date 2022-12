10 canciones de K-Pop que marcaron la historia de la música

Bubble Pop - Hyuna

Esta canción fue una de las primeras en protagonizar una controversia que tuvo secuelas a nivel internacional: sus promociones en televisión terminaron de inmediato después de que Hyuna se negase a censurar su coreografía. Una de las primeras muestras de no-conservadurismo que llevaron a la liberación de la imagen de muchas idols femeninas.

Gangnam Style - PSY

'Gangnam Style' fue un fenómeno sin precedentes, y que probablemente no se supere nunca. Por muy conocidos que sean BTS y Blackpink, ninguna de sus canciones se bailará tanto como esta.

Ddu-Du Ddu-Du - Blackpink

Aunque Blackpink ya llevaba unos años acumulando éxitos, esta fue la canción que les permitió dar el gran salto al público internacional, y hasta hoy sigue batiendo récords de visualizaciones.

Idol - BTS

Igual que ocurre con Blackpink, es probable que 'Idol' sea la canción de BTS que trajo el aumento de fans más grande de entre todos sus comebacks. Su mítico silbido sigue pegado en la cabeza de muchas personas.

Call Me Baby - EXO

Una de las primeras bandas de K-Pop en dar el salto a EE.UU. y generar un enorme fenómeno fan: EXO sigue siendo una de las boy bands más importantes de la historia; no solo en Corea del Sur, sino en todo el mundo.

Cheer Up - Twice

El debut de Twice tuvo un buen recibimiento, pero su característico sonido cute empezó con 'Cheer Up'. A partir de ahí, llegaron numerosos comebacks similares que las llevaron hasta lo más alto.

Fantastic Baby - Big Bang

Muchos se introdujeron en el K-Pop por esta canción, y es que su sonido similar al típico electro-pop occidental de principios de los 2010's la convirtieron en un hit internacional.

Crazy - 4Minute

4Minute fue todo un fenómeno de masas en su momento, y 'Crazy' es sin duda su comeback más recordado y con un número de visualizaciones más alto. Ha sido versionado por infinitos grupos de K-Pop.

I Am The Best - 2NE1

2NE1 consiguió casi tanto éxito como Big Bang, y es probable que 'I Am The Best' sea una de las canciones que mejor representa a la compañía YG Entertainment. Fueron uno de los primeros referentes para los muchísimos grupos de chicas 'badass' que llegaron después.

Gee - Girls Generation (SNSD)

Girls Generation es el grupo de K-Pop femenino más exitoso de la historia, le duela a quien le duela. Su trabajo fue el que permitió que los grupos de chicas fuesen un producto tan exitoso, y que las compañías se decidiesen a apostar por este tipo de conceptos.