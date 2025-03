Aitana aclara qué ocurrirá con sus conciertos en el Bernabéu

Los problemas acústicos del Santiago Bernabéu han puesto en jaque la celebración de eventos musicales en el estadio. El pasado 6 de marzo, Lola Índigo anunció que su concierto del 14 de junio no se realizaría en el Bernabéu, sino en el Metropolitano. Esta decisión encendió las alarmas sobre la viabilidad de otros espectáculos programados en el recinto, entre ellos, los dos shows de Aitana, previstos para el 27 y 28 de junio.

El nerviosismo entre los seguidores de la artista creció aún más cuando se descubrió que la web del Bernabéu permitía reservar entradas para la visita guiada del estadio en esas fechas, algo que antes no era posible debido a la ocupación del recinto por el concierto. No obstante, Aitana ha querido calmar a sus seguidores y, en una reciente entrevista para El Vocero, ha confirmado que, al menos por ahora, todo sigue según lo planeado.

"Los míos se mantienen, de momento. No puedo decir mucho más porque también hay cosas legales, pero yo no he hecho ningún cambio y, de momento, está todo como está", declaró la cantante. A pesar de esta confirmación, la incertidumbre sigue presente. En diciembre de 2024, el Real Madrid emitió un comunicado en el que explicaba que no podía garantizar la celebración de conciertos en el estadio hasta que se realizaran pruebas acústicas para comprobar si se podía cumplir con la normativa de ruido.

En el caso de que finalmente Aitana tuviera que cancelar sus conciertos en el Bernabéu, el problema principal sería encontrar una alternativa viable. El Metropolitano no sería una opción, ya que el 28 de junio tiene programado un concierto de Imagine Dragons. Otra posibilidad podría ser el Movistar Arena, que no tiene eventos agendados para esas fechas, pero en el documental Aitana: Metamorfosis, el equipo de la cantante descartó esa opción al considerar que no encaja con su estrategia.

De momento, la situación sigue en el aire, a pesar de que Aitana haya dicho que los mantiene, y el porcentaje de que los conciertos se celebren en el Bernabéu sigue siendo incierto. Mientras tanto, los fans de Aitana esperan una confirmación definitiva sobre si podrán ver a su artista favorita en el estadio del Real Madrid o si tendrán que trasladarse a otro recinto.