Aitana y Myke Towers anuncian Sentimiento Natural, su esperada colaboración: "Tú tienes algo raro"

La música maintream, especialmente la que se hace en Español tanto en nuestro país como en latinoamerica, vive de las colaboraciones y la que acaba de anunciarse puede ser una de las más potentes de este año. Esta vez, Aitana y Myke Towers han sorprendido a sus fans al anunciar Sentimiento Natural, su primer tema juntos. La cantante española y el artista puertorriqueño han demostrado en sus respectivas carreras que son capaces de producir éxitos y la unión de sus talentos promete ser uno más en la lista a juzgar por lo poco que hemos podido escuchar.

Desde hace semanas, los rumores sobre esta posible colaboración crecieron en redes sociales, especialmente después de que Aitana dijera en una entrevista con LOS40 que: "No os puedo adelantar nombres, pero sí puedo decir que este es el disco con más colaboraciones de toda mi carrera. También es el álbum con más canciones". Ahora, con la confirmación oficial y un adelanto publicado en sus redes, queda claro que la química musical entre ambos es innegable.

Sentimiento Natural promete ser un himno sobre la atracción genuina y espontánea, con una letra que evoca un amor intenso e irrefrenable. Aitana, quien está preparando el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio pretende seguir ampliando su horizonte musical con artistas de distintos países.

"Tú tienes algo raro, algo que no he sentido, algo que no es humano... Tú subes mis latidos a un ritmo que no es sano y no tiene sentido cómo nos abrazamos y cómo nos besamos", canta Aitana con mechas azules en el pelo justo antes de que llegue Myke Towers por detrás tapándole los ojos y uniéndose en el estribillo.

Por su parte, Myke Towers continúa consolidándose como uno de los referentes del género urbano, explorando nuevas fusiones y demostrando su capacidad para adaptarse a diferentes estilos. Su presencia en este tema aporta un toque distintivo que seguramente conquistará tanto a los fans del reguetón como a los seguidores del pop español.

Aunque aún no hay una fecha oficial de lanzamiento, la expectación es enorme. Si el pequeño adelanto ya ha generado revuelo en redes, todo apunta a que Sentimiento Natural será uno de los temas más potentes del año.