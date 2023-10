Aitana responde a las críticas por su baile polémico: "Sentíos libres de hacer lo que os apetece"

Aitana ha tenido unos días complicados desde que arrancase su nueva gira, el Alpha Tour. Esta era musical de la cantante ha supuesto un giro bastante notable en su trayectoria, y se ha animado a probar estilos musicales y looks que no había testeado hasta ahora. Uno de los puntos fuertes por los que ha querido apostar con su show es la cuidada coreografía para muchas de sus canciones, y una de ellas en concreto no ha sido del gusto de algunos de los padres y madres que acudieron con sus hijos al concierto. Sus fans no tardaron en salir a defender su derecho a bailar como quiera, y la misma Aitana tuvo unas palabras para aquellos que se oponían a que expresase su sexualidad sobre el escenario.

Fue en el siguiente concierto, este pasado fin de semana, donde decidió dirigirse a sus seguidores con un discurso inspirador. Empezó reflexionando sobre cómo la siguiente canción que iba a cantar supuso un gran cambio en su trayectoria y de ahí pasó a desear que todas las personas que estaban viéndola se sintieran libres de hacer lo que realmente les apetezca. En cuanto terminó de decir esa frase, todo el público entendió a lo que se refería y respondió con unos vítores ruidosos, antes de continuar con el show.

Así que parece que, le duela a quien le duela, las coreografías del Alpha Tour de Aitana no serán modificadas. Son ya cinco los años que la cantante lleva en la industria musical, y desde que empezó su música ha pasado por todo tipo de estilos y estéticas. A sus 24 años, la artista parece determinada a romper con la imagen que mostraba en el pasado para poder madurar; y por las cifras que ha cosechado en los últimos meses, todo apunta a que no fue una mala decisión.