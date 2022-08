Amore, la artista que está en boca de todos: "Rosalía ha marcado el camino a la hora de explorar nuevos sonidos"

Evolucionamos. Como si llevásemos toda la vida dormidos, de repente nos despertamos y nos damos cuenta de lo que queremos elegir, o al menos nos aproximamos a una idea bastante cercana de ello. María Moreno no es una excepción y pasó por ese mismo proceso al cumplir la mayoría de edad. La cara oculta de Amore es la de una joven de veintipocos años que, como tantos otros, aterrizó en Madrid con un sueño, en su caso estudiar Medicina. Y de la noche a la mañana ese sueño se transformó en otro, a priori mucho más volátil: desarrollar una carrera artística haciendo música. "La idea de empezar a hacer música me vino como de repente. No era algo que yo tuviera interiorizado desde que era una niña, a lo largo de mi vida. Antes de llegar a ese punto había empezado a estudiar una Ingeniería, vivía una vida al margen que no tenía nada que ver con el mundo del pop". En realidad, de una forma u otra, la música siempre había estado presente en la vida de María: estudió piano en el Conservatorio hasta los diecisiete años, pero un Bachillerato complicado y la falta de tiempo le hicieron poner punto y final a esa etapa académica. Más tarde, y para completar su formación, empezó a estudiar en una escuela de improvisación que le enseñó a enfrentarse a la música de una forma más relajada. "El conservatorio es muy estricto y todo el mundo que ha pasado por ahí lo sabe". Esa exigencia la hizo ambiciosa y rigurosa en el día a día.

Y en ese contexto ¿en qué momento surge Amore? "Me puse un alias artístico -Amore es en realidad una variación de las letras que componen su propio nombre- por si se liaba parda o me sentía fracasada, para no tener que lidiar ni asociarlo directamente con mi persona. Me parece muy valiente la gente que usa su nombre para su proyecto artístico, porque de alguna manera te estás exponiendo". Una crisis de identidad y un cúmulo de coincidencias hicieron de detonantes para que Amore se introdujera de lleno en la escena musical como teclista para Javiera Mena, Irenegarry, Mori o Dani Sabater. Y ahí, justo en ese momento, descubrió que la música es aquello a lo que quiere dedicarse profesionalmente en el futuro. "Ahora mismo no contemplo otra cosa, entre otros motivos porque no le dedico tiempo a nada más". La promotora de conciertos Cero En Conducta le propuso hacer su primer bolo en solitario, y ese fue el empujón último que necesitaba para lanzarse a componer. "Ese voto de confianza me impulsó a escribir canciones. Pensé que si tenía que dar un concierto obviamente no me quedaba más remedio que contar con un repertorio...". Inmediatamente se puso a pulsar las teclas de un viejo teclado que heredó de la abuela de una amiga. "Empecé a cacharrear y probar sonidos, hasta dar con lo que buscaba". De esa forma empiezan a surgir las primeras canciones, publicadas en 2020: La arena, esa colaboración junto a Paloma titulada A otra cosa...

Dos años después de aquel momento decisivo, en el horizonte asoma su primera referencia, el EP Usted está aquí. No hay prisa, pero tampoco pausa. El disco lo componen cuatro canciones, en las que cuenta con la ayuda de Ralphie Choo o el ya citado Mori en tareas de producción, cuatro canciones que utilizan como hilo conductor un mismo concepto: Google Earth. "La idea de los lugares me ocupa mucho espacio mental y me encanta reflexionar sobre eso. Así que pensé que qué mejor manera de presentarme como artista que utilizando un concepto como el del viaje virtual, con el que me siento representada". Categoriza su música como "pop y las influencias de cada mes", aunque, más allá de esa aparente indefinición, la autora de Disneyland París reconoce que no puede parar de escuchar a 070 Shake y que Rosalía y su Motomami es un referente absoluto. "Rosalía ha marcado el camino a la hora de explorar nuevos sonidos, juntando estilos que parecían totalmente incompatibles. Ella es quien ha tenido la valentía de hacerlo". Valiente también Amore, en su corta e intensa trayectoria.

"Me encantaría que se apreciase un sello propio, todo lo que hay de mí reflejado en mis canciones. Que se note mi participación en todo lo que hago, y que quien lo escuche piense: 'Joder, esta tía es libre a la hora de tomar decisiones, cómo se nota que está detrás de esa canción'". Los planes para el verano los tiene más que cerrados. Lo primero... trabajar. "Quiero ponerme a currar como una loca. Mi prioridad es tener material bueno, y luego los conciertos vendrán solos. Me han contactado personas para llevarme el booking y lo agradezco mucho, pero lo que necesito es tener medios para meterme en el estudio a trabajar con gente que me gusta y poder pagarles. Además, yo me curro mucho el directo, soy muy autoexigente". Y segundo, pero no menos importante, disfrutar de sus amigas. "Son mis primeras críticas. Estoy siempre atenta a cualquier cosa que les chirríe. Ellas me han cambiado la vida y son las que más me conocen".

Muy pronto tendremos en plataformas digitales esa primera colección de canciones que ha preparado con dosis infinitas de paciencia e ilusión, y que claramente reflejan el momento vital por el que está pasando María. "Súbitamente, en tan solo un año, mi vida cambió. No soy la persona que era, aunque todo lo que he hecho siempre, todos mis movimientos, se han encaminado todo el rato en la misma dirección: buscar la felicidad". ¿Y quién no, Amore?

AUTOR: Sam Sallo