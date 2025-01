Ana Guerra y la dosis de humilde que recibió en el Museo del Prado: "Me di cuenta de que nadie me estaba mirando a mí"

Ana Guerra ha sorprendido a muchos con su última confesión. Durante su participación en el pódcast Upeka by Aegon, la cantante ha relatado cómo cambió su perspectiva tras visitar el Museo del Prado sola, una experiencia que le recomendó su terapeuta para gestionar la ansiedad y la sensación de ser constantemente observada.

"Cuando salí de OT no podía hacer vida de una persona normal porque sentía que ser normal no estaba dentro de los planes de ser cantante", explicó la artista, refiriéndose a la presión que sentía tras su paso por el talent show. "Y no era capaz de ir al súper, no era capaz de ir al cine, no era capaz de nada porque sentía que la mirada del de enfrente me juzgaba".

Fue entonces cuando su terapeuta, Gloria, le propuso un ejercicio: acudir al Museo del Prado sola y enfrentarse a esas sensaciones. Aunque al principio la idea le generó inseguridad, decidió hacerlo. "Ahí me sudaban las manos, me sentía fatal y sentía que todo el mundo me miraba y que me habían reconocido", relató. "Sentía que todo el mundo estaba juzgando el qué hace Ana Guerra sola en el Prado", prosiguió.

Sin embargo, con el paso de los minutos, su percepción cambió por completo. "A los 20 minutos de estar dentro del museo, consigo ver que nadie me estaba mirando a mí y que prácticamente nadie se había dado cuenta ni de quién era yo", afirmó. "Me di cuenta de que el Prado estaba rodeado de mucho más arte que el que tengo yo y de algo mucho más conocido de lo que yo soy".

Estas palabras no han tardado en hacerse virales en redes sociales, donde muchos usuarios han comentado la reflexión de la cantante. Algunos han aplaudido su sinceridad y su forma de gestionar la fama, mientras que otros han reaccionado con sorpresa ante la visión que tenía de sí misma antes de la visita al museo.