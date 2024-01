El análisis forense desvela la causa de la muerte de la cantante irlandesa Sinéad O'Connor

La cantante irlandesa Sinéad O'Connor murió por causas naturales en su casa del sur de Londres, según ha dictaminado el forense. O'Connor fue encontrada inconsciente en su casa de Londres y declarada muerta en el lugar en julio de 2023.

En ese momento, las autoridades dijeron que su muerte no se consideraba sospechosa, pero como no había una causa inmediata de muerte disponible, las autoridades inglesas llevaron a cabo una autopsia, según un comunicado publicado por el Tribunal Forense del Interior Sur de Londres el 27 de julio.

La oficina del forense ha "dejado de involucrarse en su muerte", dijo un portavoz del London Inner South. dijo el tribunal forense de Southwark.

O'Connor nació en Dublín, Irlanda, y superó una infancia difícil para convertirse en un ícono musical. Lanzó éxitos como "Nothing Compares 2 U" y obtuvo ocho nominaciones a los premios Grammy durante su carrera, llevándose a casa el trofeo al Mejor Álbum Alternativo en 1991. O'Connor se retiró oficialmente de la música en 2003, pero continuó grabando material nuevo, incluido su disco de 2014. álbum I'm Not Bossy, I'm the Boss.

O'Connor habló abiertamente sobre su vida privada. Dijo que le diagnosticaron trastorno bipolar y en las redes sociales escribió abiertamente sobre intentar quitarse la vida. Su hijo adolescente Shane se suicidó en 2022 y ella fue hospitalizada poco después, cuando tuiteó que "no tenía sentido vivir sin él".