La aplaudida reflexión de Morrisey sobre la muerte de Sinead O'Connor: "Sinead no necesita tu basura estéril"

La trágica muerte de Sinead O’Connor a los 56 años ha sacudido por completo al mundo de la música. Esta cantante irlandesa llegó a la cima de la música con una serie cuatro discos entre 1987 y 1994 que la establecieron como una de las voces más grandes y originales de la música pop de principios de los 90, especialmente con su disco 'I Do Not Want What I Haven't Got' que fue número uno en Estados Unidos, Reino Unido y medio mundo vendiendo más de siete millones de copias.

La cantante tuvo una vida atormentada llena de alegrías pero también de tristezas. Sufría de fibromialgia, fue diagnosticada con bipolaridad y mantuvo una relación complicada con la religión que culminó con ella convirtiéndose al islam en 2019.

Además la industria de la música no la trató todo lo bien que debería, no supo gestionar bien su éxito, las discográficas jugaron con ella y cuando intentó reinventarse numerosas veces no logró alcanzar el éxito de su primera etapa.

Nada más fallecer la gente se ha puesto como loca a escuchar sus canciones más conocidas y 'Nothing Compares 2 U' se colocaba entre las más virales en Spotify en todo el mundo. Pero sin duda lo que más ha llamado la atención es la enorme cantidad de mensajes que numerosas personalidades del mundo de la música han dejado en redes sociales como muestra de recuerdo de la cantante.

"Ella era como Billie Holiday para mí. Todo su dolor, toda su belleza, esas canciones increíbles. bendiga su corazón", escribió Flea de Red Hot Chili Peppers. "DEP Sinéad O'Connor, me encantó trabajar contigo haciendo fotos, dando conciertos en Irlanda juntos y charlando, todo mi cariño para tu familia", aseguraba Bryan Adams. "No hay palabras", decía Michael Stipe en este post de Instagram en el que compartía una foto junto a la cantante.

Pero esta es sólo una pequeña muestra de las decenas de posts en redes sociales recordándola que incluyen a Garbage o Russell Crowe, Jaime Lee Curtis, Tori Amos, U2 y muchos más.

Aunque sin duda un mensaje ha destacado entre todos, el que ha publicado en su página web el cantante británico Morrisey. Una carta en la que reflexiona y crítica la hipocresía en torno a la muerte de Sinead O’Connor.

Pagina web de Morrisey | morrisseycentral.com/

"Ella solo tenía tanto 'yo' para dar. Su sello la abandonó después de vender 7 millones de álbumes para ellos. Se volvió loca, sí, pero poco interesante, nunca. Ella no había hecho nada malo. Ella tenía una orgullosa vulnerabilidad... y hay cierto odio en la industria de la música hacia los cantantes que no 'encajan' (esto lo sé muy bien), y nunca son elogiados hasta la muerte, cuando, finalmente, no pueden responder", empieza su demoledora carta.

"El cruel corralito de la fama rebosa de elogios para Sinead hoy con las habituales etiquetas tontas de "icono" y "leyenda". La alabas ahora SÓLO porque es demasiado tarde. No tuviste las agallas para apoyarla cuando estaba viva y te estaba buscando. La prensa etiquetará a los artistas como plagas por lo que ocultan y antes llamaban a Sinead triste, gorda, chocante, loca... ¡ay, pero hoy no! Los directores ejecutivos de la música que pusieron su sonrisa más encantadora cuando la rechazaron para su lista están haciendo fila para llamarla un "ícono feminista", y celebridades de 15 minutos y duendes del infierno y sellos discográficos de diversidad excitada artificialmente están presionando en Twitter cuando fuiste TÚ quien convenció a Sinead para que se rindiera... porque ella se negó a ser etiquetada, y fue degradada, como aquellos pocos que mueven el mundo siempre son degradados", se lamenta el cantante de Manchester.

"¿Por qué ALGUIEN se sorprende de que Sinead O'Connor esté muerta? ¿A quién le importó lo suficiente como para salvar a Judy Garland, Whitney Houston, Amy Winehouse, Marilyn Monroe, Billie Holiday? ¿A dónde vas cuando la muerte puede ser el mejor resultado? ¿Esta locura musical valió la vida de Sinead? No, no lo fue. Ella era un desafío, y no podía ser encerrada, y tuvo el coraje de hablar cuando todos los demás permanecieron en silencio. Fue acosada simplemente por ser ella misma. Sus ojos finalmente se cerraron en busca de un alma que pudiera llamar propia. Como siempre, los lamestreamers pierden el punto culminante, y con las mandíbulas trabadas regresan al "icono" y la "leyenda" insultantemente estúpidos cuando la semana pasada las palabras mucho más crueles y despectivas lo habrían hecho. Mañana, los petimetres aduladores volverán a sus publicaciones de mierda en línea y su acogedora cultura del cáncer y su superioridad moral y sus obituarios de vómitos repetidos como loros... todo lo cual te atrapará mintiendo en días como hoy cuando Sinead no necesita tu basura estéril", sentencia Morrisey, que ha dado una bofetada en la cara a la industria de la música con este polémico y diferente mensaje.