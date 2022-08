Arctic Monkeys anuncian su nuevo disco 'The Car' y estrenan canción en directo

Más información Arcade Fire lanzan su nuevo disco y anuncian gira mundial

Es cierto que hemos tenido una pandemia mundial que ha paralizado mucho las cosas pero aún así hemos tenido que esperar cuatro años para tener nuevas noticias de Arctic Monkeys.

El grupo ya ha arrancado una gira que les llevara por todo el mundo lo que queda de 2022 y 2023, una serie de conciertos que incluye un paso por Andalucía este septiembre en el Festival Cala Mijas.

Pues bien ya tenemos las noticias que todos estábamos esperando sobre su anticipado nuevo disco de estudio. La banda de Sheffield acaba de anunciar que su nuevo disco se llamará 'The Car' y que saldrá a la luz el 21 de octubre. Además también han desvelado el tracklisting con los nombres de las 10 canciones que compondrán este trabajo.

Las canciones de 'The Car' fueron compuestas por Alex Turner, el disco fue producido por James Ford y grabado en Butley Priory en Suffolk, La Frette en París y RAK Studios en Londres.

Según un comunicado de prensa, el disco "encuentra a Arctic Monkeys corriendo salvajemente en un paisaje musical nuevo y suntuoso y contiene algunas de las interpretaciones vocales más ricas y gratificantes de la carrera de Alex Turner".

Entre las diez canciones del disco nos encontramos a 'I Ain’t Quite Where I Think I Am', una canción pegadiza y guitarrera que debutaron en directo durante su concierto en el festival Zurich Open Air el 23 de agosto.

“Alex está agarrando una guitarra. Ese es un buen comienzo y yo ya he pre-ordenado el vinilo”, aseguraba Kyle McElgunn, un fan de la banda, en un comentario de YouTube.

En una entrevista el pasado mes de mayo el batería del grupo, Matt Helders dijo que 'The Car' "continúa donde [su álbum anterior 'Tranquility Base Hotel & Casino'] lo dejó musicalmente".

Tracklistin de The Car:

1 Thered Better Be A Mirrorball

2 I Aint Quite Where I Think I Am

3 Sculptures Of Anything Goes

4 Jet Skis On The Moat

5 Body Paint

6 The Car

7 Big Ideas

8 Hello You

9 Mr Schwartz

10 Perfect Sense