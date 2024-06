Así fue el romántico momento entre Duki y Emilia Mernes en el Santiago Bernabéu

Quién le hubiera dicho a aquel muchacho de El Quinto Escalón que tan solo unos años después estaría haciendo un sold-out en el estadio Santiago Bernabéu. Y es que, aunque parezca un sueño, así ha sido: este sábado Duki, el padre del trap argentino, hizo historia en Madrid al llenar el estadio con un concierto que quedará grabado en la memoria de sus fans y en la memoria colectiva de la escena argentina.

El concierto comenzó puntual a las 21:30, con el artista luciendo su característico chaleco negro y arrancando con su éxito Rockstar. La energía del público no tardó en desbordarse cuando Duki interpretó temas icónicos como Goteo, Tumbando el Club, She Don’t Give a Fo o No me llores. La noche, como no podía ser de otra forma siendo una tan especial, estuvo llena de momentos memorables, pero ninguno tan emotivo como la aparición sorpresa de su pareja, Emilia Mernes.

La entrada de Mernes al escenario fue recibida con una ovación ensordecedora por parte de los 65.000 asistentes. La pareja interpretó juntos Como si no importara, en un momento cargado de romanticismo que rápidamente se viralizó en las redes sociales. Mernes, vestida con un deslumbrante vestido rosa, y Duki, sin poder contener la sonrisa, se mostraron más compenetrados que nunca. El público estalló en vítores cuando Duki, en un gesto de ternura, besó a Mernes en la nariz y luego en el cuello, sellando el momento con un abrazo y unas palabras susurradas al oído que Mernes respondió con un claro "Te amo".

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, llenándose de comentarios que celebraban el momento tan bonito protagonizado por la pareja. "Qué hermosos son", "los amo demasiado" o "el nuevo imperio romano de las chicas, este vídeo de Duki y Emilia", fueron algunas de las reacciones más aplaudidas en Twitter/X.

El concierto no solo fue una demostración de amor, sino también de talento y colaboración. Duki compartió el escenario con otros destacados artistas como Dano, Nicki Nicole, Bizarrap, Ysy A o Neo Pistea, entre otros. Cada colaboración fue un tributo a sus raíces y un repaso por su ascendente carrera en la música.

Esta noche mágica en el Bernabéu se convierte en un hito no solo para Duki, sino para la escena del rap y el trap argentino. Sin duda, una velada que tanto Duki como sus fans recordarán por siempre.