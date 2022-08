Así suena 'There'd Better Be a Mirrorball', el esperado nuevo single de Arctic Monkeys

Por fin tenemos nueva música de Arctic Monkeys que llevarnos a nuestros oídos, una balada reposada que recuerda a los años 70 y que continúa la línea del último disco del grupo, 'Tranquility Base Hotel & Casino'.

Hace unos días el grupo de Sheffield anunciaba que el 21 de octubre saldría a la luz 'The Car', su séptimo disco de estudio que coincidirá con el lanzamiento de lo nuevo de Taylor Swift. Los fans de la banda no han tenido que esperar mucho para poder escuchar algo de ese trabajo y ya tenemos aquí el primer single titulado 'There'd Better Be a Mirrorball'.

Una canción producida por James Ford, colaborador habitual de la banda y cuyo videoclip de estética claramente Lo-Fi ha sido dirigido por el propio Alex Turner.

"No te emociones, eso no es propio de ti

Ayer todavía se filtra por el techo

Eso no es nada nuevo", canta Alex Turner al inicio de la canción.

"Sé que prometí que esto es lo que no haría

De alguna manera darle el viejo tonto romántico

Parece que se adapta mejor al estado de ánimo", continúa la emotiva letra.

Una balada tranquila de melodía preciosista con poderosos arreglos de cuerdas, construida sobre teclados y muy alejada de los grandes temazos guitarreros que convirtieron a Arctic Monkeys en uno de los grupos más grandes del planeta.

De las diez canciones del nuevo disco ya habíamos escuchado 'I Ain’t Quite Where I Think I Am', una canción mucho más pegadiza y guitarrera que debutaron en directo durante su concierto en el festival Zurich Open Air el 23 de agosto.

Tendremos que esperar al 21 de octubre para escuchar todo el disco completo y ver que camino ha tomado realmente este nuevo episodio en la carrera de Arctic Monkeys.