Taylor Swift anuncia su nuevo disco de estudio 'Midnight Memories' y estos son todos los detalles

Taylor Swift no descansa y no deja de sorprendernos. Mientras otros artistas de su generación se toman las cosas con más calma, sobre todo con la pandemia de por medio, la cantante de Pennsylvania de 32 años no para y continúa su prolífica producción.

Acaba de anunciar que el 21 de octubre sacará su nuevo disco de estudio titulado 'Midnight Memories' y ya van cuatro discos de estudio en los últimos cuatro años entre otros proyectos.

El disco saldrá el mismo día que 'The Car' de Arctic Monkeys, tendrá 13 canciones cuyos títulos son 'Track One', 'Track Two' y así sucesivamente. Se trata de un trabajo que lanzará con su discográfica Republic y del que todavía no se conocen más detalles sobre su grabación, producción o sobre cuáles son las personas que han colaborado en el mismo.

"Nos quedamos despiertos en el amor y el miedo, en la confusión y en las lágrimas. Miramos las paredes y bebemos hasta que nos respondan. Nos retorcemos en nuestras jaulas hechas por nosotros mismos y rezamos para no estar, en este momento, a punto de hacer algún fatídico error que altera la vida", explicaba la cantante en sus historias de Instagram.

"Esta es una colección de música escrita en medio de la noche, un viaje a través de terrores y dulces sueños. Los suelos que caminamos y los demonios a los que nos enfrentamos. Para todos los que hemos sorteado y dado la vuelta y decidido mantener las linternas encendidas e ir a buscar, con la esperanza de que tal vez, cuando el reloj dé las doce... nos encontremos", aseguró.

"Las historias de 13 noches sin dormir dispersas por toda mi vida, saldrá el 21 de octubre. Nos vemos a medianoche", aseguró Taylor Swift en Instagram.

Después de que su cortometraje 'All Too Well' ganara el premio a video del año en los MTV Video Music Awards, Swift explicó a los fanáticos por qué decidió usar su discurso para hacer el anuncio del álbum.

"Había decidido que si iban a ser tan generosos y nos daban esto, pensé que sería un momento divertido decirles que mi nuevo álbum sale el 21 de octubre", dijo, prometiendo más. detalles a la medianoche.

Este será el primer álbum nuevo de Swift desde 2020, cuando la cantante lanzó por sorpresa 'Folklore' y 'Evermore' con cinco meses de diferencia. Desde entonces, la cantante de 'Lover' ha estado ocupada volviendo a grabar sus primeros cinco álbumes. Lanzó "Fearless (Taylor's Version)" en abril de 2021, seguida de "Red (Taylor's Version)" en noviembre pasado.