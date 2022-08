El K-pop manda en los VMA: estos son los ganadores de una contradictoria gala

MTV, la que fuera pionera y referente durante décadas de lo que era hacer televisión musical, anda buscando su identidad con los Video Music Awards (VMA para los amigos). Incontestables fiestotes y momentos históricos en su larga trayectoria, cambios de nombre incluidos, han dado paso a una edición de extremos rarísimos.

Por ejemplo: decir que BTS es el grupo del año pues no arquea ninguna ceja, pero declarar que la canción del verano es la bajonera 'First Class' no tiene explicación. En YouTube o Spotify (buenos medidores, pero no los únicos) Bizarrap con Quevedo quintuplica sus cifras, y el propio Bad Bunny dio un toque mucho más estival en el mismo evento.

Dado el carácter de la gala, y lo querida que es entre aquel público, lo de que el vídeo del año se lo iba a llevar Taylor Swift estaba cantado, reconocimiento que acompañó de los menos relevantes pero prestigiosos 'Mejor dirección' y 'Mejor vídeo largo'. Tiene una versión de diez minutazos.

No sé al resto del público y las redes andan divididas, pero lo de que el artista del año se lo llevara Bad Bunny y la canción rock fuera incontestablemente para Red Hot Chilli Peppers se me hizo rarísimo, así como ver a Dixie D'Amelio presentándolos. Abarcar el panorama musical actual parece una tarea titánica, y más si metes cosas tirando a rarunas...

Que haya una categoría de 'Mejor actuación en metaverso' es una marcianada que se llevó Blackpink, un grupo de vanguardia que fue la punta de lanza (junto a Seventeen) de un género que se va haciendo hueco a golpe de motosierra. Lisa, una de las integrantes, se llevó a casa el galardón de 'mejor K-pop'. Así a secas, sin metaverso.

La canción de 2022 se la queda Billie Eilish, en pop Harry Styles con 'As it was', Nicki Minaj la de hip-hop ('Do we have a problem?'), Anitta y su 'Envolver' sellaron lo mejor en 'Latino' y los italianos de Maneskin siguen con el éxito de 'I wanna be your slave'. Les denominaron, acertadamente, como alternativos, pese a ser rockeros. Criticar a Mick Jagger es bastante alternativo, desde luego.

Mencionar que Rosalía se llevó el premio a mejor edición por Saoko, y Lil'Nas (por quien nos preocupábamos hace solo un par de meses) acumuló un montón de reconocimientos técnicos. Incluso con las contradicciones de una gala que quiere llegar a todos los rincones de la música, un fiestote de esta categoría y un festival en directo sin fallos graves es mucho más que bienvenido.