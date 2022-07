Ateez se vuelve más rock que nunca en el MV su nuevo comeback, 'Guerrilla'

Dentro de la dura competencia por establecerse como un grupo de K-Pop de referencia, Ateez ha logrado una posición muy notable a nivel internacional, a pesar de pertenecer a una agencia menor. Este grupo deslumbró al mundo con 'Wonderland' hace casi tres años, y desde entonces no ha dejado de crecer en popularidad. Los comebacks de Ateez han sido enormemente exitosos, pero su visibilidad ha ido bajando con el tiempo, por lo que era de esperar que en algún momento quisiesen dejar en shock a todos con un regreso sorprendente, y ese momento ha llegado por fin: 'Guerrilla' es la nueva canción de Ateez y está pensada para volver a atraer todas las miradas del fandom del K-Pop.

Por ahora, el despunte del comeback no podría haber ido mejor: en apenas unas horas, 'Guerrilla' está acumulando un número de views muy elevado, y todos los fans del grupo se están dedicando plenamente a postear contenidos sobre ello en las redes sociales, con el objetivo de hacerlos tendencia. Hoy tendrán una dura competencia frente a ellos, ya que la llegada de este comeback de Ateez ha coincidido en el tiempo con el lanzamiento oficial de una de las canciones más esperadas de Blackpink, 'Ready For Love', y está liderando los trends sobre K-Pop en todo el mundo. Pero está claro que el fandom de Ateez no se amedrenta ante nada, ni siquiera ante el grupo de chicas más popular de la industria musical, así que seguirán dándole duro a su campaña de promoción y apoyo.

Con un sonido rock de lo más agresivo y un concepto muy militar, todos aquellos que han visto y escuchando el nuevo comeback de Ateez se han quedado alucinados, y no es para menos. Esta producción destaca como una de las de mayor calidad que ha lanzado el grupo hasta ahora, y no cabe duda de que logrará posicionar muy bien a Ateez en todas las listas. ¡Con la base de fans tan fiel que tienen, 'Guerrilla' será todo un éxito, sin duda!