Blackpink y 'Ready For Love': la canción de K-Pop que más memes ha despertado tras 'The Virtual'

Con la cantidad de fans que acumula el grupo Blackpink, no hay detalle ni secreto que se pueda guardar sobre ellas, siempre hay alguien que se encarga de filtrarlo para que todos los seguidores del grupo se enteren cuanto antes. Con el documental y el álbum de Blackpink del año 2020, quedó claro que había una ausencia muy notable: la canción 'Ready For Love', cuya grabación en el estudio formó parte del documental, no estaba dentro del tracklist de su disco, y rápidamente alguien se encargó de filtrarla para todo el mundo.

Se trata de una canción incompleta, y solo se tienen los archivos de voz de las primeras estrofas y el estribillo. Para colmo, los únicos que se han filtrado con calidad son los de Rosé, Jennie y Lisa, pero los de Jisoo ni siquiera han podido encontrarse con un sonido decente. Los fans han tratado, durante los últimos dos años, de hacer montajes que sonasen lo más cercanos posible a como habría sido la canción si hubiese sido lanzada de forma oficial, con poco éxito. Ahora, los Blinks tienen la oportunidad de escuchar esa canción interpretada en directo, gracias al concierto especial de Blackpink en colaboración con PUBGM.

Los memes no se han hecho esperar, ya que esta "canción sorpresa" tendrá muy poco de sorprendente para los fans de Blackpink. Aunque, por supuesto, eso no quita que todos ellos hayan sentido una gran ilusión al saber que por fin tendrán la forma de escuchar esta canción sin que suene con la misma calidad que el politono de un Nokia del año 2004. 'Ready For Love' es una de las canciones favoritas de los fans más acérrimos de Blackpink, así que no cabe duda de que este evento tendrá una gran repercusión solo por el estreno oficial de esta curiosa canción.