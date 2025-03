Bad Gyal explica por qué le gusta presumir de abdominales y revela qué es lo que come

Bad Gyal ha compartido en TikTok los motivos por los que suele mostrar su abdomen en redes sociales y ha revelado qué es lo que come en un día normal. La artista catalana se ha mostrado orgullosa de su físico y ha explicado que prefiere compartir su dieta en lugar de sus entrenamientos, aunque el vídeo fue eliminado de la plataforma poco después.

En el vídeo, Bad Gyal admitió ser consciente de que sus publicaciones generaban opiniones divididas. "Sé que cuando subo este tipo de vídeos a mucha gente no le gusta. Pero estoy muy orgullosa de tener abdominales y me gusta ver mi progreso", confesó. Además, indicó que, aunque muchos seguidores le pedían su rutina de ejercicios, no se sentía cómoda grabándose en el gimnasio. "Siento que me desconcentro y no me gusta cómo quedan los planes", aseguró.

En su lugar, la cantante optó por compartir su plan de alimentación para mantenerse en forma. Explicó que suele comer una tortilla de tres huevos con leche y pavo. A esto le suma una hamburguesa de pollo con una loncha de queso bajo en grasa y alto en proteína. También mencionó que complementa su dieta con una ensalada de canónigos, aguacate y tomate.

La artista dejó claro que está en una fase de definición, no en volumen, y que su prioridad es encontrar el equilibrio entre sentirse saciada y mantener su objetivo físico. Además, comentó que evita el consumo de sal porque le provoca retención de líquidos, aunque reconoció que cada cuerpo es diferente y cada persona debe encontrar lo que mejor le funcione. Aunque el vídeo fue eliminado poco después de su publicación, las declaraciones de Bad Gyal han generado un gran debate en redes sobre la importancia de la alimentación y la percepción del cuerpo en el mundo del entretenimiento.