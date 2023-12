J Balvin, Myke Towers, Ana Mena y Melendi se unen a Green Day en el O Son Do Camiño 2024

El O Son Do Camiño presenta la mayor parte de su cartel para su quinta edición en 2024. J Balvin, Mike Towers, Melendi, Rels B, Ana Mena, La Oreja de Van Gogh y Pet Shop Boys son algunos de los 38 nuevos nombres que se suman a los ya anunciados: Green Day y Thirty Seconds To Mars.

El Festival, que cuenta con el apoyo de Xunta de Galicia, se convirtió en la "tercera ciudad gallega" en 2023 congregando a más de 132.000 personas y aspira a seguir manteniendo su éxito un año más.

J Balvin, el príncipe del reggaeton, uno de los mayores artistas de la historia de la música urbana a nivel mundial, visitará o Monte do Gozo este verano. El colombiano ha elegido O Son Do Camiño como único festival en el que actuará en España en 2024. Otro hito del festival santiagués que vuelve a batir récords, en esta ocasión, otra vez, a nivel artístico.

El dúo más exitoso en la historia de la música del Reino Unido, Pet Shop Boys, encabezará la noche del viernes y traerá su show DREAMWORLD, The Greatest Hits Live a Santiago de Compostela, con nada menos que 22 éxitos del top 10 del Reino Unido hasta la fecha. El London Evening Standard describió su espectáculo en el London O2 Arena como “una presentación exultante de 40 años de brillantez”. En sus shows en vivo, Pet Shop Boys han creado un estilo original de teatro musical pop, colaborando con directores, diseñadores y artistas como Derek Jarman, David Alden y David Fielding, Zaha Hadid, Sam Taylor-Wood, Es Devlin y Tom Scutt.

El rapero puertorriqueño Myke Towers no ha querido perderse su cita con O Son Do Camiño. Uno de los cinco artistas más escuchados en España en 2023 visitará Galicia para deleitarnos con un concierto que será recordado durante años por las decenas de miles de personas que ya han agotado los primeros abonos a la venta de este festival.

El asturiano Melendi realizará una parada en Galicia de su gira "20 años sin noticias" en Santiago en O Son Do Camiño. Uno de los artistas nacionales con mayor repercusión y capacidad de convocatoria ha elegido este festival para hacer este repaso a su extensa carrera repleta de hits.

Rels B es uno de los artistas con mayor éxito dentro y fuera de nuestras fronteras en la actualidad. Una de las estrellas más importantes del rap y del hip hop en castellano en todo el mundo actuará en O Son Do Camiño por primera vez. Toda una estrella artística y mediática en España y Latinoamérica.

El ganador del premio BRIT Tom Odell es también una de las confirmaciones de O Son Do Camiño 2024. Uno de los artistas más importantes de Gran Bretaña en las últimas dos décadas hará un repaso de su carrera en uno de los dos grandes de o Monte do Gozo.

Natos y Waor son una de las realidades de la música española más incontestables de los últimos años. El dúo, líderes culturales de una generación estarán en Santiago durante el último fin de semana de mayo y primero de junio. También estarán los catalanes Love Of Lesbian: una de las bandas de indie rock más grandes de nuestra historia. Santi Balmes y los suyos desplegarán su repertorio lleno de éxitos.

El sevillano Wade se ha convertido en uno de los mayores fenómenos de la música electrónica a nivel europeo. Toda una superestrella de la música electrónica participará también por vez primera en O Son Do Camiño. Otros que se suman a esta tanda de confirmaciones son Arde Bogotá. El grupo del momento a nivel nacional. Tras agotar más de 17.000 entradas para su concierto en el Wizink Center de Madrid en menos de diez minutos, los de Murcia demostrarán sobre el escenario por qué son unos Cowboys de la A3.

La cantante, actriz y modelo Ana Mena es una de las nuevas incorporaciones al line up de O Son Do Camiño 2024. Toda una estrella del pop del siglo XXI en nuestro país y fuera de él. Un orgullo para este festival tenerla en su programación para el próximo año. Quienes también estarán serán unos míticos de nuestro pop rock en las últimas tres décadas: La Oreja de Van Gogh. La banda de Donosti, una de las más grandes de la historia del pop en castellano, estarán en O Son Do Camiño 2024.

Los estadounidenses The Interrupters son una de las bandas más importantes del punk a nivel mundial en el siglo XXI. Su punk rock ska ha conquistado a millones de seguidores en todo el mundo. Desprenderán su repertorio lleno de estribillos coreables en el festival más grande de Galicia.

Otra de las grandes novedades de O Son Do Camiño 2024 es el crecimiento y desarrollo de su tercer escenario. El tercer escenario de O Son Do Camiño estará dedicado plenamente a la música electrónica en su más amplia definición.

Primeros nombres a nivel mundial completarán una exquisita programación a la altura de los grandes festivales especializados de Europa. Un concepto que amplía las miras del festival gallego y que lo lleva a un nivel superior en cuanto a ampliación de estilos y programación. Trym, Vitalic (Live), Patrick Mason, Tiga, Âme, Henrick Schwarz y Kalte Liebe, Ben Hemsley, Daria Kolosova, Parkineos, Viviana Casanova, Héctor Llamazares, Cristina Tosio, Tony Varga, Bárbara Lago, Richi Risco y Karras Martínez son los primeros confirmados para un escenario que llega para asentarse como un gran referente nacional de la música electrónica. El tercer escenario de O Son Do Camiño se convierte por sí solo en el mayor festival de música electrónica del norte del país.

Completan este anunciode O Son Do Camiño 2024 grandísimos nombres como Fernandocosta, MATTN, Baiuca,, Hot Milk, Berto, Monoulious DOP, Carlos Ares o Maryland. Una vez más, O Son Do Camiño cuenta con una gran presencia de talento gallego, hecho que se viene repitiendo desde su misma fundación.