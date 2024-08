Barack Obama comparte su playlist de verano de 2024: Charli XCX, Bad Bunny, 2Pac, Beyoncé y más

El expresidente Barack Obama ha compartido su lista de reproducción de sus canciones favoritas actuales para el verano de 2024. Se incluye la rápida canción 365 de Charli XCX, porque ni siquiera Obama puede resistirse a Brat Summer, así como el exitoso sencillo de Tommy Richman Million Dollar Baby, How Do U Want It de 2Pac y la sorprendente One of These Things First de Nick Drake.

Obama también eligió canciones de Billie Eilish, Shaboozey, Tems, Bonny Light Horseman, Beyoncé, Pharoah Sanders, Bad Bunny, Samara Joy, Charles Mingus y más. Mira la lista de reproducción completa al final de la noticia.

"Ahora que el verano está llegando a su fin, quería compartir algunas canciones que he estado escuchando últimamente, y no sería mi lista de reproducción si no incluyera una mezcla ecléctica", escribió Obama al compartir sus selecciones. "¡Espero que encuentres algo nuevo que escuchar!", sentenció.

Esto es parte de la larga tradición de Obama de compartir listas de sus libros, música y películas favoritas dos veces al año. Sus mejores canciones de 2023 incluyeron temas de Big Thief, Mitski, Beyoncé y Megan Thee Stallion, mientras que SZA, Rosalía, Maggie Rogers y Kendrick Lamar obtuvieron esos honores el año anterior.

En el apartado referente a la música en español este año sólo encontramos dos canciones. Perro Negro de Bad Bunny junto a Feid y Bad Boy de Chris Jedi, Gaby Music y Dei V en la que colaboran Anuel AA y Ozuna.

Playlist de verano 2024 de Barack Obama

Shaboozey: A Bar Song (Tipsy)

Charli XCX: 365

Billie Eilish: Chihiro

Tems: Love Me Jeje

Artemas: I Like the Way You Kiss Me

Tommy Richman: Million Dollar Baby

Hope Tala: I Can’t Even Cry

Blackstreet: No Diggity [ft. Dr. Dre and Queen Pen]

Enny: Charge It

Carminho: O Quarto (Soundtrack Version)

Calimossa: What’s in the Tea?

Hubert Sumlin & Keith Richards: I Love the Life I Live, I Live the Life I Love

PJ Morton: Say So [ft. Jojo]

Cleo Sol: Why Don’t You

The Miracles: You’ve Really Got a Hold on Me

H.E.R.: Process

2Pac: How Do U Want It [ft. K-Ci and Jojo]

Sting: If You Love Somebody Set Them Free

Lucinda Williams: Unsuffer Me

Jill Scott: Golden

The Rolling Stones: (I Can’t Get No) Satisfaction

Saweetie: My Best

Charles Mingus: Wednesday Night Prayer Meeting

Norah Jones: Come Away With Me

Common: The People

Etta James: Don’t Cry Baby

Chris Jedi, Gaby Music, & Dei V: Bad Boy [ft. Anuel AA and Ozuna]

Rema: Yayo

Bonny Light Horseman: Old Dutch

Willow: Symptom of Life

Moneybagg Yo: Whiskey Whiskey [ft. Morgan Wallen]

Myles Smith: Stargazing

GloRilla & Megan Thee Stallion: Wanna Be

Tyla, Gunna, & Skillibeng: Jump

Bad Bunny & Feid: Perro Negro

Paul Russell: Lil Boo Thang

Digable Planets: Rebirth of Slick (Cool Like Dat)

Bob Marley & the Wailers: Them Belly Full (But We Hungry)

Nick Drake: One of These Things First

Bob Dylan: Silvio

Pharoah Sanders: Love Is Everywhere

The Supremes: Where Did Our Love Go

Beyoncé: Texas Hold ‘Em

Samara Joy: Someone to Watch Over Me [ft. Pasquale Grasso]