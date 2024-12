Barack Obama revela sus canciones favoritas de 2024 y está la canción latina que te imaginas

Barack Obama entregó su lista anual de canciones favoritas, así como sus películas y libros favoritos de 2024, en sus cuentas de redes sociales el viernes por la noche (20 de diciembre).

"¡Aquí están mis canciones favoritas de este año! Échales un vistazo si estás buscando cambiar tu lista de reproducción y avísame si hay una canción o un artista que debería asegurarme de escuchar", subtituló el expresidente de Estados Unidos en una publicación que presenta una lista de 25 canciones seleccionadas.

Squabble Up de Kendrick Lamar es la primera canción nombrada en la lista de Obama, que tiene selecciones que incluyen Lunch de Billie Eilish, Active de Asaka & Travis Scott, Too Sweet de Hozier, Peaceful Place de Leon Bridges y That's How I'm Feeling de Jack White.

La lista de 25 canciones, pincha aquí para ver mi selección de las 50 mejores del año, incluye siempre un toque latino que esta vez ha ido para la canción del verano, Si antes te hubiera conocido de Karol G.

Rema de Yayo, Jump de Tyla, Gunna & Skillibeng, A Bar Song (Tipsy) de Shaboozey, Old Dutch de Bonny Light Horseman, Texas Hold 'Em de Beyoncé, I Like the Way You Kiss Me de Artemas, Million Dollar Baby de Tommy Richman y “Stargazing” de Myles Smith se encuentran en la lista de verano de Obama y en su lista de fin de año.

La selección de Obama mezcla algunas de las canciones más escuchadas del año como las de Tommy Richman, Shaboozey o Hozier y aunque está Billie Eilish muchos echan en falta a Chappell Roan, Sabrina Carpenter, Taylor Swift o Charlie XCX. Claramente Obama no estuvo este 2024 en un mood "poeta torturado" ni vivió un Brat Summer.