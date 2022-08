Beyoncé elimina el sample de Kelis de su disco 'Renaissance' en medio de la polémica

La música ha cambiado por completo, la forma en que consumimos música, la forma en que los artistas crean música, la forma en que los artistas y las canciones se vuelven exitosas, todo ha cambiado en los últimos años.

Hoy en día se venden muchos menos discos que en el pasado pero ha vuelto a revivir el vinilo. Hoy en día la gente escucha la música a través de playlists en servicios de streaming como Spotify, YouTube, Apple Music o Tidal.

Hoy en día las ventas online y las escuchas en streaming cuentan para las listas de éxito y es por eso que discos como 'Un verano sin ti' de Bad Bunny se puede pasar siete semanas en lo alto de la lista de Estados Unidos, algo que explicamos en esta noticia desgranando algunos de los secretos del Billboard. Hoy en día las canciones triunfan en redes sociales y se vuelven virales gracias a TikTok.

En medio de todo esto nos encontramos con la reina Beyoncé que recientemente adelanto la salida de su nuevo disco de estudio 'Renaissance' antes de que fuera filtrado.

Un disco que está siendo muy alabado por la crítica pero que ya ha generado varias polémicas. Primero Beyoncé anunció que iba a cambiar parte de la letra de la canción 'Heated' ante las quejas por que contenía una palabra despectiva con las personas discapacitadas.

Lo siguiente que nos encontramos es con que ahora la cantante ha decidido también cambiar la canción 'Energy' para quitar el sample de una canción de Kelis ante el cabreo monumental de esta artista con Beyoncé.

Una variación de la melodía de 'Milkshake' aparecía en 'Energy' y sólo Pharrel Williams y Chad Hugo, integranres de los Neptunes, aparecían en los créditos como co-autores de la canción de Beyoncé al ser los productores y únicos autores de 'Milkshake'.

La propia Kelis se quejaba a través de varios directos en Instagram de que le parecía muy feo que no le hubieran avisado ni preguntado antes de usar el sample de su canción. Además insinuaba

El gancho "la la la" de Milkshake se usó originalmente en el fondo de la canción Energy de Beyoncé. Esas voces ahora se han borrado de la mezcla.

Una muestra de batería, basada en 'Milkshake' o en una pista anterior de Kelis llamada 'Get Along With You', sigue siendo parte integral de la canción.

Las actualizaciones ocurrieron en los servicios de transmisión, incluidos Spotify, Tidal y Apple, durante la noche del martes, solo cinco días después del lanzamiento de Renaissance.

Kelis acusa a Beyoncé de robo

La cantante recurrió a las redes sociales la semana pasada, acusando a Beyoncé de "robo" después de enterarse de que su himno 'Milkshake' había sido interpolado en la canción Energy (la interpolación es cuando una canción hace referencia a otra, sin probarla directamente).

Kelis dijo que no había sido informada con anticipación y que estaba "asombrada" por el "nivel de falta de respeto".

"No es difícil. Ella puede contactarme, ¿verdad?" dijo Kelis en Instagram.

Sin embargo, Beyoncé no habría tenido que buscar el permiso de Kelis para hacer referencia a Milkshake, ya que la cantante no es una escritora acreditada de la canción y no posee los derechos de autor.

En cambio, se habría solicitado el permiso de los guionistas/productores Pharrell Williams y Chad Hugo, y Kelis está en gran parte en desacuerdo con ellos.

Anteriormente acusó al dúo, conocido profesionalmente como los Neptunes, de "mentir y engañarla" para que hiciera un mal trato, lo que les dio los derechos de su música al comienzo de su carrera.

"Me dijeron que íbamos a dividir todo 33/33/33, lo cual no hicimos", le dijo a The Guardian en 2020.